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Транспорт

Петербуржцы смогут оплачивать парковку альтернативным способом

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Сейчас многие используют приложение «Парковки Санкт-Петербурга», которое автоматически находит парковочное место. Вскоре появится возможность пополнить счёт в приложении не только с помощью банковской карты, но и через Систему быстрых платежей и Yandex Pay.

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

В скором времени пользователи приложения «Парковки Санкт-Петербурга» смогут оплачивать услуги с помощью Систему быстрых платежей и Yandex Pay. Об этом заявил директор городского центра управления парковками Михаил Курдяев в эфире телеканала «Санкт-Петербург». «Мы стараемся совершенствовать приложение, которое работает сейчас. С 1 ноября у нас стартует ряд доработок. И в следующем году также будет происходить обновление этого приложения. Можно оплатить с банковской карты, пополнив парковочный счет, можно оплатить со счета телефона и в ближайшее время будет доступна возможность оплаты через Систему быстрых платежей и Yandex Pay», — сказал он.

С 1 сентября зона платной парковки начала действовать на территории всего Центрального района. В Адмиралтейском районе она запустится на 153 улицах с 1 ноября. Сообщается, что Смольный планирует заработать на них 2 млрд рублей в следующем году.
 

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