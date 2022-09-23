На Пулковском шоссе который день царь-пробка. Почему так происходит? Можно ли было этого избежать? Да! Рассказываем, как именно

Вот уже который день из-за ремонта на Пулковском шоссе собираются огромные заторы. Некоторые опаздывают на самолеты, кто-то после прибытия стоит в пробке дольше, чем летел на самолете. Городские СМИ окрестили ситуацию на подъездах к Пулково царь-пробкой. Но можно ли было это предвидеть? Оказывается, да! Градопланировщик Кирилл Сальников в своей колонке для «Собака.ru» рассказывает, как можно было бы избежать заторов или хотя бы минимизировать неудобства для людей.
Обычно Пулковское шоссе — не самое проблемное место на транспортной карте города. Крупные заторы тут не так часты, тем тяжелее для людей то, что происходит сейчас. Многокилометровые пробки, опоздания на самолеты. И, судя по всему, все это из-за организации ремонтных работ. Можно ли было предсказать эти последствия? Можно ли было их избежать?
Конечно, асфальт перекладывать важно и нужно. Часто при этом не обойтись без пробок, ведь никто не строит улицы с таким запасом пропускной способности, чтобы водители не замечали полномасштабного ремонта. И все же кое-что сделать можно.
Леонтий Касаткин
Сотрудник «Собака.ru» о своем опыте в Царь-пробке: на Пулковском шоссе
«Мой самолет вылетал из Пулково в 12 дня. Про пробку на Пулковском я узнал накануне своего вылета из сториз знакомой и решил выйти пораньше. Вышел в 9 утра, в 10 был на ст м Московская. Все шло по плану, и в 10:40 я должен был быть в аэропорту — обычно дорога от метро до Пулково редко занимает больше времени. После памятника героям Ленинграда автобус встал в пробку и стал двигаться со скоростью 50 см в минуту. Всем казалось, что скоро он выйдет из пробки, но нет.
На шоссе идет ремонт, перекрыты все полосы, кроме одной. В этой полосе едут сотни машин, автобусов и такси. После часа стояния было слышно, как люди обсуждают покупку новых билетов, а один бортпроводник жует губы. Кто-то пошел пешком, но навигатор показывал 1 час в пути, поэтому я на такое не решился. Пришел в аэропорт в 12:10, около стойки обменов билетов уже была очередь. Было видно: как только подъезжает большой автобус, в аэропорту появляется толпа бегущих людей. Итого от метро Московская до аэропорта я ехал 2:10».
Планируя такие масштабные работы, всегда нужно выполнять компьютерное моделирование. Современные технологии позволяют с высокой точностью предсказать, как повлияет ремонт на том или ином участке дороги на трафик и как можно это влияние минимизировать. Как?
Во-первых, ремонтировать можно не весь участок, а частями или полосами, поочередно. Это не всегда работает, ведь в большинстве случаев пропускная способность дороги равна пропускной способности самого узкого ее участка. И если на маленьком участке двухполосной дороги закрыта одна полоса, то вся улица дорога, по сути, сужается до однополосной. И все же иногда моделирование позволяет найти оптимальную последовательность ремонтных работ.
Во-вторых, когда мы все же решили делать ремонт, необходимо информирование. Причем сообщать людям надо заранее, за много времени, чтобы они успели продумать, а возможно, и попробовать объездные маршруты.
В-третьих, при правильном компьютерном моделировании трафика во время ремонта можно понять, как следует перенастроить светофоры. По мнению многих водителей, они создают пробки, но на самом деле, если светофор правильно настроен, то он управляет потоком так, чтобы избегать заторов.
В-четвертых, людей по возможности нужно пересадить на общественный транспорт. Когда в Москве ремонтируют дороги или закрывают станцию метро, то там делают временную выделенную полосу для автобусов. Все потому, что люди в общественном транспорте занимают много меньше места, чем люди в личных автомобилях, что при ремонте становится критично.
В-пятых, компенсационные маршруты. Во многих странах, если дорога к какому-то объекту закрывается на ремонт, по другим улицам пускают временные автобусы, чтобы подвозить людей. Так можно было бы сделать и с Пулково, чтобы автобусы ехали не от Московской по Пулковскому шоссе, а от Шушар, через Витебский проспект или через Софийскую, через Колпинское шоссе. На постоянной основе такие маршруты не имели бы смысла, но на две недели очень помогли бы. А на их организацию нужна прежде всего организационная воля. Технически особых сложностей тут нет.
Ну и наконец, последнее, что хотелось бы сказать. Сегодняшняя ситуация показывает, как уязвима наша транспортная система. Двухнедельный ремонт единственной прямой дороги до аэропорта становится серьезным вызовом. Такие объекты, как аэропорт, должны быть связаны с городом несколькими альтернативными путями. Речь здесь может идти как о дорогах, так и внеуличном транспорте. Строить еще одну дорогу технически возможно, но дорого и, наверное, нецелесообразно. Лучше сделать линию общественного транспорта, не зависящую от дорожной обстановки: метро, трамвай или электричку непосредственно в Пулково.
Какой именно вид транспорта выбрать можно спорить, но если бы у нас был хоть один из этих вариантов, то о царь-пробке на Пулковском шоссе почти никто бы сейчас не говорил.
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