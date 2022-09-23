На Пулковском шоссе который день царь-пробка. Почему так происходит? Можно ли было этого избежать? Да! Рассказываем, как именно

В-четвертых, людей по возможности нужно пересадить на общественный транспорт. Когда в Москве ремонтируют дороги или закрывают станцию метро, то там делают временную выделенную полосу для автобусов. Все потому, что люди в общественном транспорте занимают много меньше места, чем люди в личных автомобилях, что при ремонте становится критично.

В-пятых, компенсационные маршруты. Во многих странах, если дорога к какому-то объекту закрывается на ремонт, по другим улицам пускают временные автобусы, чтобы подвозить людей. Так можно было бы сделать и с Пулково, чтобы автобусы ехали не от Московской по Пулковскому шоссе, а от Шушар, через Витебский проспект или через Софийскую, через Колпинское шоссе. На постоянной основе такие маршруты не имели бы смысла, но на две недели очень помогли бы. А на их организацию нужна прежде всего организационная воля. Технически особых сложностей тут нет.

Ну и наконец, последнее, что хотелось бы сказать. Сегодняшняя ситуация показывает, как уязвима наша транспортная система. Двухнедельный ремонт единственной прямой дороги до аэропорта становится серьезным вызовом. Такие объекты, как аэропорт, должны быть связаны с городом несколькими альтернативными путями. Речь здесь может идти как о дорогах, так и внеуличном транспорте. Строить еще одну дорогу технически возможно, но дорого и, наверное, нецелесообразно. Лучше сделать линию общественного транспорта, не зависящую от дорожной обстановки: метро, трамвай или электричку непосредственно в Пулково.

Какой именно вид транспорта выбрать можно спорить, но если бы у нас был хоть один из этих вариантов, то о царь-пробке на Пулковском шоссе почти никто бы сейчас не говорил.