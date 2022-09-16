Скоростная трамвайная линия «Купчино — Славянка» получит продолжение до аэропорта «Пулково»

Новая линия протяженностью 6 километров станет продолжением трамвайной сети по маршруту «станция метро "Купчино" — поселок Шушары — Славянка», проект которой в настоящее время «Газпромбанк» осуществляет вместе Группой АБЗ-1. Как считают в банке, инициатива «позволит улучшить транспортную доступность аэропорта Пулково, предоставив петербуржцам и туристам альтернативный автодорожному маршрут, а также сократить дефицит социальной инфраструктуры города».

Концессионное соглашение со Смольным предлагается заключить сроком на 17 лет, ввод трамвайной линии из Шушар в аэропорт «Пулково» в эксплуатацию запланирован на 2029 год. Прогнозный пассажиропоток по ней составит 16 тысяч человек в сутки.

«Мы готовы активно финансировать развитие всего спектра региональной инфраструктуры, расширяя сферы применения ГЧП-проектов, способствуя созданию современной, удобной и экологичной среды для жителей города. Уверен, что благодаря новой трамвайной ветке петербуржцы и гости Северной столицы смогут добираться до аэропорта и обратно быстро и в комфортных условиях», — говорит начальник департамента инфраструктурных проектов и ГЧП «Газпромбанка» Павел Бруссер.

Напомним, в 2021 году в Петербурге началась реализация проекта скоростной трамвайной линии «станция метро "Купчино" — поселок Шушары — Славянка». Строительство уже началось, власти готовятся к вводу в эксплуатацию первой очереди и открытию движения в 2023 году. Но на одной линии власти останавливаться не собираются: в перспективе могут появиться и другие, реализованные в рамках государственно-частного партнерства.