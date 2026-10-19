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Закон о запрете продажи вейпов внесли в парламент Петербурга

Сразу три законопроекта, ограничивающих торговлю продукцией с табаком и никотином в Петербурге, внесли в Заксобрание, сообщил в своих соцсетях спикер городского парламента Александр Бельский.

nikkytok / Shutterstock

Первая инициатива предусматривает запрет продажи «электронных систем доставки никотина и жидкостей» с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. Право вводить такой запрет российские регионы получили после введения специального федерального закона.

«Наша главная задача — сократить доступность вейпов. Особенно для детей и подростков, чей интерес к опасной продукции продолжает расти», — заявил Бельский.

Летом этого года большинство участников рабочей группы Заксобрания Петербурга, которая занимается вопросом ограничения продажи вейпов, поддержало полный запрет их продажи в городе. Депутат Денис Четырбок тогда отметил, что этот закон Петербургу и Ленобласти необходимо принять синхронно, так как регионы образуют единую агломерацию.

Остальные законопроекты определяют места, где запрещена торговля товарами с табаком и никотином. Первый предлагает дополнить список площадками, где проходят официальные спортивные соревнования, детскими оздоровительными и социальными учреждениями, пляжами и другими зонами отдыха у воды. Второй наделяет правительство Петербурга полномочиями устанавливать границы территорий вокруг образовательных организаций, где такая торговля будет запрещена.

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