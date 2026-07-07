Запрет продажи вейпов в Петербурге поддержали депутаты Заксобрания

Вопрос обсуждали 6 июля на втором заседании рабочей группы. Четырбок отметил, что Петербург и Ленинградская область давно образуют единую агломерацию, поэтому подход к регулированию продажи электронных сигарет в обоих регионах должен быть одинаковым.

Предложения по будущему закону депутаты будут принимать до конца июля. По мнению Четырбока, документ должен определить органы, которые будут контролировать соблюдение запрета, предусмотреть административную ответственность за нарушения и установить механизм контроля за исполнением закона.

Возможность ввести такой запрет у регионов появилась после того, как в начале июня Госдума в третьем, окончательном чтении приняла соответствующий закон. Он позволяет субъектам России запретить розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

За то, чтобы Петербург воспользовался этим правом, ранее высказался спикер Заксобрания Александр Бельский. Парламентарий заявлял, что «под видом стильного аксессуара людям продают пагубную привычку» и распространение вейпов «требует серьезных мер».