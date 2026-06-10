Запретить вейпы в Петербурге могут городские власти

Установить запрет на продажу вейпов по новому закону российские субъекты смогут с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года. «Теперь у регионов появляется необходимый правовой инструментарий, и нам предстоит определить, по какому пути пойдет Северная столица. Решение должно быть обоснованным, исполнимым и действительно защищать здоровье людей — прежде всего детей и подростков», — пишет Бельский.

Депутат отметил, что в бюджетно-финансовом комитете городского парламента уже собрана специальная рабочая группа, которая обсуждает возможные ограничения и полный запрет торговли вейпами. По его словам, провести ее второе заседание планируют в ближайшее время. Сам Бельский считает, что «под видом стильного аксессуара людям продают пагубную привычку» и распространение вейпов «требует серьезных мер».

Среди горожан у инициативы депутатов может быть достаточно сторонников. Так, недавнее исследование сервиса SuperJob показало, что каждый второй петербуржец выступает за пожизненный запрет табака для тех, кто родился позже 31 декабря 2008 года. Даже среди курящих мнения разделились не так резко, как можно было ожидать. Почти половина из них — 45% — поддерживают запрет. Тогда как среди некурящих за инициативу высказались 55%.