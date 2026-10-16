Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Смольный запретил мигрантам работать в продуктовых магазинах и салонах красоты

Перечень сфер, в которых мигрантам запрещено работать по патентам до конца 2026 года, расширило правительство Петербурга. Соответствующее постановление губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте городской администрации. Компании, работающие в перечисленных в документе отраслях, должны уволить иностранных сотрудников до 15 декабря.

Semiglass / Shutterstock.com

Теперь помимо такси и доставок, к запрещенным сферам труда для мигрантов с патентами относятся:

  • торговля в продуктовых магазинах (в том числе фруктами, овощами, мясом, рыбой, яйцами, чаем, кофе),
  • парикмахерские и косметические услуги,
  • образование в области спорта и отдыха,
  • медицина и судебно-медицинская экспертиза,
  • психическое здоровье.

Ограничения не распространяются на высококвалифицированных иностранных специалистов с разрешением на работу и граждан государств-членов ЕАЭС, среди которых Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Патентдокумент, который дает иностранцу право работать в конкретном регионе России. Он нужен гражданам стран, с которыми у России безвизовый режим, например Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Полный список таких стран есть на консульском портале.

Патент действует только в том регионе, где его выдали. Например, с петербургским патентом можно работать только в Петербурге. Иностранцам, которые приезжают в Россию по визе, вместо патента нужно оформить разрешение на работу.

Введение запрета Смольный называет «инструментом противодействия теневой занятости». По мнению городских властей, патенты в этих сферах иногда позволяют работать без проверки квалификации, из-за чего легальному бизнесу становится сложнее конкурировать, а часть работодателей может уходить от налогов и соцвыплат. Мера «закрепляет за российскими гражданами, особенно за выпускниками и студентами профильных учебных заведений, гарантированную возможность трудоустройства по специальности», считают в администрации.

Запрет на работу таксистами и курьерами для иностранцев с патентами действует с осени 2025 года. Спрос на доставщиков в Петербурге за последние два года вырос на 870%, заявлял в марте глава ассоциации логистических и курьерских компаний «МАКС» Александр Матюков. Эксперт связывал это в том числе с запретом на работу мигрантов в сфере доставки. В августе 2026 года стало известно, что власти города собираются продлить это ограничение на 2027 год.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: