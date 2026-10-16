Смольный запретил мигрантам работать в продуктовых магазинах и салонах красоты

Патент — документ, который дает иностранцу право работать в конкретном регионе России. Он нужен гражданам стран, с которыми у России безвизовый режим, например Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Полный список таких стран есть на консульском портале.

Патент действует только в том регионе, где его выдали. Например, с петербургским патентом можно работать только в Петербурге. Иностранцам, которые приезжают в Россию по визе, вместо патента нужно оформить разрешение на работу.