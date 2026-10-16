Смольный запретил мигрантам работать в продуктовых магазинах и салонах красоты

Перечень сфер, в которых мигрантам запрещено работать по патентам до конца 2026 года, расширило правительство Петербурга. Соответствующее постановление губернатора Александра Беглова опубликовано на сайте городской администрации. Компании, работающие в перечисленных в документе отраслях, должны уволить иностранных сотрудников до 15 декабря.
Теперь помимо такси и доставок, к запрещенным сферам труда для мигрантов с патентами относятся:
- торговля в продуктовых магазинах (в том числе фруктами, овощами, мясом, рыбой, яйцами, чаем, кофе),
- парикмахерские и косметические услуги,
- образование в области спорта и отдыха,
- медицина и судебно-медицинская экспертиза,
- психическое здоровье.
Ограничения не распространяются на высококвалифицированных иностранных специалистов с разрешением на работу и граждан государств-членов ЕАЭС, среди которых Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.
Патент — документ, который дает иностранцу право работать в конкретном регионе России. Он нужен гражданам стран, с которыми у России безвизовый режим, например Абхазии, Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Полный список таких стран есть на консульском портале.
Патент действует только в том регионе, где его выдали. Например, с петербургским патентом можно работать только в Петербурге. Иностранцам, которые приезжают в Россию по визе, вместо патента нужно оформить разрешение на работу.
Введение запрета Смольный называет «инструментом противодействия теневой занятости». По мнению городских властей, патенты в этих сферах иногда позволяют работать без проверки квалификации, из-за чего легальному бизнесу становится сложнее конкурировать, а часть работодателей может уходить от налогов и соцвыплат. Мера «закрепляет за российскими гражданами, особенно за выпускниками и студентами профильных учебных заведений, гарантированную возможность трудоустройства по специальности», считают в администрации.
Запрет на работу таксистами и курьерами для иностранцев с патентами действует с осени 2025 года. Спрос на доставщиков в Петербурге за последние два года вырос на 870%, заявлял в марте глава ассоциации логистических и курьерских компаний «МАКС» Александр Матюков. Эксперт связывал это в том числе с запретом на работу мигрантов в сфере доставки. В августе 2026 года стало известно, что власти города собираются продлить это ограничение на 2027 год.
Комментарии (0)