Почти на 1000% вырос спрос на курьеров в Петербурге за два года

Предприятия Петербурга столкнулись с дефицитом кадров в сфере доставок, пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу ассоциации логистических и курьерских компаний «МАКС» Александра Матюкова.

Хотя в городе насчитывается около 65 тысяч курьеров — с июля 2025 года их стало больше на 15-25%, сейчас предприятиям не хватает минимум 10 тысяч сотрудников, говорит Матюков. Спрос на них с 2024 года вырос на 870%. Глава ассоциации объяснил дефицит ростом спроса на доставку в целом, а также запретом на работу мигрантов в службах доставок.

Компании привлекают новых курьеров с помощью бонусов и высоких зарплат. Сейчас, по словам Матюкова, число заказов и их стоимость растут, вместе с тем увеличивается и средняя зарплата курьеров — она составляет 120 тысяч рублей. Рекрутинговая платформа Head Hunter приводит цифру выше — 157 тысяч рублей. В сервисе рассказывают, что доходы таких специалистов за год в Петербурге выросли на 13%.

С осени прошлого года в городе действует запрет на работу иностранцев по патентам в сервисах доставок и такси. Власти объяснили меру «созданием рабочих мест для российских граждан» и «борьбой с теневой занятостью». Хотя россияне заменили мигрантов в сфере доставок, работают они меньше часов в сутки, в связи с этим и ощущается нехватка курьеров, говорит Матюков.