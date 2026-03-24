Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Почти на 1000% вырос спрос на курьеров в Петербурге за два года

Городу не хватает доставщиков, поэтому растет стоимость заказов.

Elena Shishkina / Shutterstock

Предприятия Петербурга столкнулись с дефицитом кадров в сфере доставок, пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу ассоциации логистических и курьерских компаний «МАКС» Александра Матюкова.

Хотя в городе насчитывается около 65 тысяч курьеров — с июля 2025 года их стало больше на 15-25%, сейчас предприятиям не хватает минимум 10 тысяч сотрудников, говорит Матюков. Спрос на них с 2024 года вырос на 870%. Глава ассоциации объяснил дефицит ростом спроса на доставку в целом, а также запретом на работу мигрантов в службах доставок.

Компании привлекают новых курьеров с помощью бонусов и высоких зарплат. Сейчас, по словам Матюкова, число заказов и их стоимость растут, вместе с тем увеличивается и средняя зарплата курьеров — она составляет 120 тысяч рублей. Рекрутинговая платформа Head Hunter приводит цифру выше — 157 тысяч рублей. В сервисе рассказывают, что доходы таких специалистов за год в Петербурге выросли на 13%.

С осени прошлого года в городе действует запрет на работу иностранцев по патентам в сервисах доставок и такси. Власти объяснили меру «созданием рабочих мест для российских граждан» и «борьбой с теневой занятостью». Хотя россияне заменили мигрантов в сфере доставок, работают они меньше часов в сутки, в связи с этим и ощущается нехватка курьеров, говорит Матюков.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: