Ограничения для работы курьеров среди мигрантов вступили в силу в Петербурге

В Петербурге с субботы, 22 ноября, начали действовать ограничения для мигрантов, работающих в службах доставки. Компании переводят сотрудников, подпадающих под новые правила, на другие позиции. В «Яндексе» рассказали, что за переходный период партнеры компании привели процессы в соответствие с новыми требованиями, сообщает 78.RU.

«Курьеры, которые в соответствии с постановлением больше не могут выполнять доставки в Петербурге, могут перейти на доступные в сервисах альтернативные роли — например, стать кладовщиками или сборщиками заказов», — рассказали в компании.

Сервисы продолжают нанимать новых курьеров. Для увеличения продуктивности действующих сотрудников маршруты подвергаются оптимизации. При этом рост стоимости доставки остается возможным.

«Мы ожидаем, что кратно растущий спрос на доставку и снижение количества доступных курьеров негативно повлияют на доступность услуги доставки продуктов и товаров для жителей города: ее стоимость может вырасти, а время доставки — увеличиться», — уточнили в компании.

Ранее мы рассказывали, что губернатор Петербурга подписал постановление об ограничениях в августе 2025 года. Сервисы доставки получили три месяца на адаптацию к новым требованиям. Меры направлены на снижение теневой занятости, повышение качества и безопасности услуг доставки, а также создание рабочих мест для граждан РФ. Также было решено продлить запрет на привлечение иностранных граждан с патентами для работы в такси и службах доставки до 2026 года.