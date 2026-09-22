Запретить мигрантам работать в салонах красоты и продуктовых магазинах готовится Смольный

Постановление вводит для мигрантов ограничения на работу в нескольких сферах. В частности, им запретят:

продавать фрукты, овощи, мясо, рыбу, яйца, чай, кофе и другие продукты;

работать в фитнес-клубах, спортивных учреждениях, массажных салонах и санаториях;

оказывать парикмахерские и косметические услуги в салонах красоты;

заниматься деятельностью в сфере психического здоровья;

работать в санитарно-эпидемиологических службах и организациях судебно-медицинской экспертизы.

Если документ примут, до 1 декабря работодатели должны будут «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с постановлением».

Проект вносит изменения в уже принятый 5 декабря 2025 года документ, который продлил запрет на работу мигрантов по патентам в такси и доставках на 2026 год. Сами ограничения действуют с осени прошлого года. Власти объяснили меру «созданием рабочих мест для российских граждан» и «борьбой с теневой занятостью». В августе проект губернаторского постановления, который продлит этот запрет до 2027 года, появился на странице антикоррупционной экспертизы.

По данным главы ассоциации логистических и курьерских компаний «МАКС» Александра Матюкова, спрос на курьеров в Петербурге за последние два года вырос на 1000%. Эксперт связал это в том числе с запретом на работу мигрантов в сфере доставки.