Официально: запрет на работу мигрантам в такси и курьерской службе продлили до конца 2026 года

«По результатам анализа реализации запрета в 2025 году выявлено, что доля иностранных граждан, оформивших патенты на работу по профессиям «водитель автомобиля» и «курьер», составляет незначительную часть как от общего количества выданных патентов, так и от общей численности занятых в экономике города. Введение запрета в 2025 году не оказало негативного влияния на функционирование рынка труда и не привело к дефициту рабочей силы в указанных сферах», — сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор отметил, что «нет ни коллапса, ни многократного повышения цен. Есть нормальная реакция рынка труда — и в курьерской службе, и в работе такси». Беглов также добавил, что запрет продлили и на следующий год с учетом безопасности и экономических интересов государства. Решение согласовано с трехсторонней комиссией Петербурга по регулированию социально-трудовых отношений.