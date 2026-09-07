«Антон тут рядом» открыл первый ресурсный центр в Петербурге. Здесь будут бесплатно помогать людям с аутизмом

Практики специалистов, работающих на этой площадке, основаны на научно доказанных методах, клинических рекомендациях Минздрава и международном опыте. Среди них — поведенческая терапия, альтернативная и дополнительная коммуникация, коммуникативные группы и тренинги навыков.

Как и многие проекты фонда «Антон тут рядом», центр будет открыт для горожан и профессионального сообщества. Основной принцип его работы — поддержка всей семьи. Для родителей детей и взрослых с аутизмом здесь доступны бесплатные встречи с психологом, консультационная и юридическая помощь, образовательные курсы о РАС и инклюзии.

«Благодаря занятиям с поведенческим специалистом Ева начала отвечать на вопросы и задавать их в ответ, Кира научилась считать до 5, Алиса скоро сможет посетить врача, а Сережа с поддержкой тьютора научился есть за столом вместе со всеми. Каждый освоенный навык — шаг к более комфортной и безопасной жизни для детей с аутизмом», — делятся результатами в пресс-службе фонда.