«Антон тут рядом» открыл первый ресурсный центр в Петербурге. Здесь будут бесплатно помогать людям с аутизмом

В апреле ресурсный центр «Антон тут рядом» заработал в техническом режиме, а в сентябре площадка, где дети и взрослые с аутизмом и их семьи смогут получать системную поддержку, открылась полностью, рассказали Собака.ru в пресс-службе организации. К открытию центра команда готовилась пять лет, отмечают в фонде.
Ежегодно центр на Заозерной улице, 4, сможет оказывать бесплатную поддержку до 10 000 семей. Площадка объединит лучшие практики помощи людям с аутизмом, образовательные проекты и программы маршрутизации семей со всей России. За всем этим семьи смогут обратиться бесплатно.
В центре оборудован зал сенсорной поддержки детей с РАС для развития двигательных и координационных навыков. Пространство оснащено профессиональным оборудованием и стало важной частью инфраструктуры новой площадки. Фонд предусмотрел и уютную комнату отдыха — с пуфиками и регулируемым освещением. Также в одном из помещений разместили магазин продукции инклюзивных мастерских, созданной художниками с РАС.
Елена Фильберт
Директор фонда «Антон тут рядом»
Это настолько долгожданное для нашего фонда и семей событие, что уже даже и не верится, что этот момент и правда настал: стены и полы — на месте, мебель расставлена по своим углам, материалы — на столах, горит теплый свет. Для людей с аутизмом и их семей это возможность абсолютно бесплатно получать сотни консультаций, обучаться, находить близких по духу людей, получать необходимые навыки, быть рядом и знать, что ты не один. С поддержкой наших друзей и партнеров и благодаря участию в программе «Курс добра» мы исполнили даже эту несбыточную мечту. Ресурсный центр «Антон тут рядом» — теперь реальность и новая точка притяжения помощи в Петербурге.
Практики специалистов, работающих на этой площадке, основаны на научно доказанных методах, клинических рекомендациях Минздрава и международном опыте. Среди них — поведенческая терапия, альтернативная и дополнительная коммуникация, коммуникативные группы и тренинги навыков.
Как и многие проекты фонда «Антон тут рядом», центр будет открыт для горожан и профессионального сообщества. Основной принцип его работы — поддержка всей семьи. Для родителей детей и взрослых с аутизмом здесь доступны бесплатные встречи с психологом, консультационная и юридическая помощь, образовательные курсы о РАС и инклюзии.
«Благодаря занятиям с поведенческим специалистом Ева начала отвечать на вопросы и задавать их в ответ, Кира научилась считать до 5, Алиса скоро сможет посетить врача, а Сережа с поддержкой тьютора научился есть за столом вместе со всеми. Каждый освоенный навык — шаг к более комфортной и безопасной жизни для детей с аутизмом», — делятся результатами в пресс-службе фонда.
Полина Толстова
Директор ресурсного центра «Антон тут рядом»
Главное достоинство наших программ в параллельном обучении семей людей с аутизмом. Программы длятся от 4 до 9 месяцев: родители поэтапно узнают, как поддерживать навыки ребенка дома, видят его прогресс и учатся закреплять результаты занятий в повседневной жизни. Наша цель — не просто сформировать отдельный навык у ребенка, а сделать так, чтобы он работал. Ребенок получает новые возможности для общения, движения, самостоятельности и взаимодействия с окружающими, а родители — знания и инструменты, которые помогают поддерживать этот прогресс дома. В итоге семья становится более самостоятельной в решении повседневных задач и лучше понимает, как помогать ребенку развиваться дальше.
В 2020 году город передал фонду помещение в социальную аренду, однако из-за пандемии и периода экономической турбулентности команда отложила ремонт и переезд на площадку. В 2024 году организация вернулась к идее проекта, однако при подготовке фандрайзинговой кампании команда обнаружила серьезные повреждения в здании — пол провалился в фундамент. После этого последовали согласования с городскими властями и сбор необходимых для начала работ документов. В октябре 2025 года фонду удалось собрать более 80 млн рублей в рамках проекта Т-Банка «Курс добра» на открытие первого в Петербурге ресурсного центра.
Ремонт помещения — восстановление кирпичной кладки, заливка пола, установка и армирование перекрытий — команда фонда провела своими силами. Дизайн и инженерные решения бесплатно для фонда подготовили команды Nowadays, KIDZ studio, KIT 4 KID и VEA Kollektiv, а мебель для обустройства площадки фонду подарил divan.ru. Подробнее об архитектурных решениях, направленных на комфортное пребывание людей с аутизмом в центре, Собака.ru рассказывала в апреле.
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