«Человечество вымирает!» Ученые пишут, что рождаемость в мире впервые упала ниже коэффициента воспроизводства! Это правда?

Что случилось?

«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства населения. Такого не случалось никогда прежде — ни во время войн, ни во время пандемий», — с этих слов начинается научная статья американских ученых Хесуса Фернандес-Вильяверде и Патрика Норрика, опубликованная в августе 2026 года.

Если коротко, в ней говорится, что рождаемость в мире уже упала ниже так называемого коэффициента воспроизводства — сейчас таковым считается 2,1 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Проще говоря, такое количество детей приводит к тому, что поколение детей будет таким же многочисленным, как и поколение родителей. Этот показатель чуть больше двух, так как учитывает детскую и подростковую смертность.

Однако сейчас, судя по всему, рождаемость упала ниже этой отметки. Перед тем, как сделать такой вывод ученые проанализировали данные по 236 странам и территориям. Выводы неутешительные — в 219 из них количество детей, появляющихся на свет, неуклонно снижается. «Мы рожаем меньше детей, чем необходимо для поддержания постоянной численности населения в долгосрочной перспективе», — заключают авторы.

Самый удивительный факт, что падение рождаемости наиболее заметно «в странах с низким и средним уровнем дохода, а также среди менее обеспеченных и менее образованных женщин». Это сильно отличается от традиционного убеждения, что рождаемость в бедных странах с высокой долей сельского населения выше, чем в богатых и урбанизированных.