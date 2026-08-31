«Человечество вымирает!» Ученые пишут, что рождаемость в мире впервые упала ниже коэффициента воспроизводства! Это правда?

В августе 2026 года группа американских демографов выпустила большую статью, в которой говорится, что рождаемость на планете падает быстрее, чем ожидалось. Ранее ученые полагали, что человечество будет расти до конца XXI века и лишь потом население Земли пойдет на спад. Оказалось, что этот процесс, возможно, уже начался. Так что, человечество правда вымирает? Если да, то почему так вышло? И можно ли с этим что-то сделать? Разбираемся! Спойлер: все немного сложнее и намного интереснее.
Что случилось?
«По состоянию на 2026 год человечество, вероятно, находится ниже уровня воспроизводства населения. Такого не случалось никогда прежде — ни во время войн, ни во время пандемий», — с этих слов начинается научная статья американских ученых Хесуса Фернандес-Вильяверде и Патрика Норрика, опубликованная в августе 2026 года.
Если коротко, в ней говорится, что рождаемость в мире уже упала ниже так называемого коэффициента воспроизводства — сейчас таковым считается 2,1 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста. Проще говоря, такое количество детей приводит к тому, что поколение детей будет таким же многочисленным, как и поколение родителей. Этот показатель чуть больше двух, так как учитывает детскую и подростковую смертность.
Однако сейчас, судя по всему, рождаемость упала ниже этой отметки. Перед тем, как сделать такой вывод ученые проанализировали данные по 236 странам и территориям. Выводы неутешительные — в 219 из них количество детей, появляющихся на свет, неуклонно снижается. «Мы рожаем меньше детей, чем необходимо для поддержания постоянной численности населения в долгосрочной перспективе», — заключают авторы.
Самый удивительный факт, что падение рождаемости наиболее заметно «в странах с низким и средним уровнем дохода, а также среди менее обеспеченных и менее образованных женщин». Это сильно отличается от традиционного убеждения, что рождаемость в бедных странах с высокой долей сельского населения выше, чем в богатых и урбанизированных.
Хесус Фернандес-Вильяверде и Патрик Норрик
Авторы статьи «Terra Incognita: Экономика сжимающегося мира». Профессор Пенсильванского университета и аспирант Северо-Западного университета:
«Вероятнее всего, в ближайшее время мы увидим повышенную волатильность и разнонаправленную динамику по отдельным товарам. Предпосылок для синхронного глобального продовольственного кризиса сегодня нет. Вполне вероятны локальные ухудшения урожая в наиболее уязвимых регионах, рост страховых премий и стоимости отдельных культур».
Статья вызвала ажиотаж в медиа разных стран: от Индонезии и Малайзии до России и Великобритании. Многие заголовки гласят, что «планета вышла на траекторию вымирания».
Это точно так?
Сложный вопрос. Дело в том, что авторы статьи не анализировали итоговые данные за 2026 год — по понятным причинам их еще просто нет. Предположение ученых основано на моделировании показателей рождаемости.
Ученые взяли демографические данные ООН за 1950–2023 годы (с 1950-х организация публикует документ World Population Prospects, в котором собрана подробная информация о рождаемости и смертности в разных странах). Далее с помощью сложных математических формул они вычислили для каждой территории многолетние тренды рождаемости.
На основе этих тенденций авторы работы предположили, какой будет рождаемость по итогам 2026 года. С одной стороны, такой прогноз должен быть достаточно точным, ведь рождаемость не может меняться в разы за пару лет. С другой — у такого подхода есть ограничения. Во-первых, реальное поведение людей все же может отличаться от прогнозируемого (к примеру, конфликт между США, Израилем и Ираном мог внести коррективы в рождаемость на Ближнем Востоке).
Во-вторых, сами данные World Population Prospects, на которых сделан прогноз, вызывают вопросы. Так, демограф Елена Чурилова из НИУ ВШЭ отмечает, что эксперты ООН получают данные примерно о половине стран из опросов населения, а не точных данных от статистических ведомств.
«Я бы с осторожностью относилась к полученному авторами результату и к утверждению, что "рождаемость уже точно упала ниже 2,1", — говорит Чурилова. — Пока это громкий заголовок. Еще не все национальные статистические службы мира опубликовали данные за 2024 и 2025 годы, не говоря уже о 2026-м. И это не говоря о том, в мире достаточно стран с неточной статистикой. Поэтому однозначно пока можно сказать лишь то, что мы на пороге перехода к рождаемости ниже 2,2. Точно ли он уже совершился, станет понятно в ближайшие 2–3 года».
Почему рождаемость падает так быстро?
Раньше специалисты ООН прогнозировали, что рост населения планеты будет продолжаться до конца века, пока количество людей не достигнет примерно 10 млрд. Согласно прогнозу Хесуса Фернандес-Вильяверде и Патрика Норрика, этот показатель уже не выглядит достижимым.
Ученые сами отмечают, что причины быстрого падения рождаемости до конца не понятны, однако рассматривают несколько гипотез. Во-первых, они говорят об экономических трудностях, включая рост цен на жилье. Во-вторых, о государственных программах — в ряде стран они долгое время предполагали снижение рождаемости. В-третьих, о культурных изменениях — включая развитие индивидуализма и эмансипации женщин.
Ирина Калабихина
Заведующая кафедрой народонаселения экономического факультета МГУ:
«В мире усиливается турбулентность. Дети – долгосрочный проект. Чтобы на него решится, людям нужна какая-то уверенность в завтрашнем дне».
Еще одно объяснение — изменение социальных норм и институтов. В современной экономике подрастающее поколение — больше не рабочая сила, как это было в крестьянских обществах. Напротив, дети требуют значительных вложений, в том числе на воспитание, образование. В итоге, пишут авторы статьи, «[культура и экономика] современного общества делает третьего ребенка дорогим, а бездетность — дешевой».
Как отмечает Ирина Калабихина из МГУ, развивающиеся страны проходят модернизацию быстрее, чем пионеры этого процесса. Поэтому «мир меняется быстрее, чем мы предполагали».
То есть люди правда вымирают?
«Человечество исчезает», — так в конце августа прокомментировал Илон Маск демографическую ситуациюи в Сингапуре (местное правительство объявило о выплатах по 55 тысяч долларов за каждого ребенка — это случилось после того, как коэффициент рождаемости в стране упал до 0,87). Самый богатый человек мира не раз говорил о том, что над людьми как биологическим видом висит угроза вымирания.
На первый взгляд может показаться, что августовская статья подтверждает эти опасения. Однако сами Фернандес-Вильяверде и Норрик в своем тексте ни разу не используют термин вымирание. Они лишь отмечают, что «мы можем оказаться в мире с сокращающимся населением», где рождаемость ниже уровня простого воспроизводства населения станет «новой нормой».
По мнению Елены Чуриловой из НИУ ВШЭ, говорить о вымирании человечества некорректно, во всяком случае пока. Более того, добавляет она, даже если люди уже опустились ниже коэффициента воспроизводства, это не означает моментального снижения численности населения планеты. «Численность женщин репродуктивного возраста в мире пока растет за счет взросления уже родившихся девочек и начнет снижаться только после 2050 года, — говорит собеседница редакции. — Смертность устойчиво снижается, что является основным сдерживающим фактором депопуляции. Поэтому рост численности населения мира пока будет продолжаться».
В свою очередь Ирина Калабихина из МГУ отмечает, что даже если рождаемость упадет ниже 2,1, она все равно долгое время будет оставаться близкой к коэффициенту воспроизводства. «Думаю, Илону Маску со всеми его ресурсами жизни не хватит, чтобы увидеть момент, когда рождаемость в мире упадет ниже 1,6», — констатирует она.
Что с Россией?
В самой статье авторы почти не упоминают Россию. Страна присутствует лишь в одной из больших таблиц, где они демонстрируют предыдущие ошибки прогнозов ООН. Согласно данным Росстата, рождаемость в России снижается. Так, в прошлом году коэффициент составил 1,374, что ниже прошлогоднего — 1,4. Максимума коэффициент достиг в 2015 году (1,78) и с тех пор падает.
Елена Чурилова говорит, что лишь пара субъектов России воспроизводит население: Чечня и Тыва. Некоторые регионы, такие как Алтай, ЯНАО, НАО, Дагестан, Ингушетия, Тюменская область, близки к уровню простого воспроизводства. Но в целом, «основная масса регионов имеют довольно низкую рождаемость».
Ирина Калабихина отмечает, что Россия больше похожа на Европу, нежели на Азию, где рождаемость беспрецедентно упала, поскольку на плаву нас держит «наличие мощной дорогой политики»: доступность детских садов, яслей, продленных групп в школе. «Государство привычно подставляет плечо», но главной проблемой, по мнению эксперта, остается слабо-развитое вовлеченное отцовство.
А хорошие новости есть?
Сами авторы статьи пишут, что «не все последствия общего падения рождаемости можно назвать плохими». Так, они отмечают, что за последние 20 лет число подростковых беременностей в США упало на 74%. Поскольку около трех четвертей таких беременностей являются незапланированными, значительное снижение этого показателя можно приветствовать.
Также ученые полагают: медленный рост населения или его сокращение снижает давление на инфраструктуру, рынок жилья и окружающую среду. «Латиноамериканские страны, например, могли бы перестроить города, которые бурно росли, зачастую без надлежащего обслуживания, в период демографического бума с 1950-х по 1980-е годы», — говорится в статье.
Как отмечает Ирина Калабихина из МГУ, последние демографические исследования показывают, что успехов в поддержке рождаемости можно добиться при поддержке государства и развитии вовлеченного отцовства. «К примеру, в Скандинавии они очень здорово это прокачали и женщины, чувствуя поддержку, спокойнее идут на рождения 2–3 ребенка, понимая, что они не будут одиноки в воспитании детей», — говорит собеседница редакции.
Наконец, она настаивает, что при выработке демографической политики важно обращать внимание «не на количество людей, а на здоровье людей, на качество их жизни». «Повторюсь, посмотрите на то, сколько было людей на планете 100 лет назад, около 2 млрд человек, тогда вы поймете, что некоторое естественное снижение — это не страшно», — констатирует она.
Текст: Константин Крылов, Ева Елисеева
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