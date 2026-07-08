Исследование: к концу века в мегаполисах будет жить каждый третий житель Земли. Как это поменяет всю нашу жизнь?

Петр Иванов

Социолог бюро «Гражданская инженерия»:

Каким будет мир, если каждый третий в нем будет жить в мегаполисе? Мне кажется, что мы увидим развитие тех же тенденций, что заметны и сейчас. Просто, что называется, на максималках.

Конечно, часть населения мегаполисов в этом мире будущего будет жить в городах вроде Красноярска, но, вероятно, львиная часть роста все равно придется на глобальные города вроде Шанхая, Лондона, Нью-Йорка или Стамбула.

Далее встает вопрос, как отреагирует на это городская экономика. Тут, мне кажется, главным сюжетом станет дальнейшее развитие платформенных систем. Рост городов будет означать повышение конкуренции за недвижимость, что приведет к тому, что размер жилья еще сократится. На место коливингам и общежитиям могут прийти уже капсульные отели. Как минимум беднейшие жители таких городов будут каждую ночь спать в разных местах, таская свои вещи с собой.

В итоге чем-то владеть станет довольно затруднительно. Собственность еще больше начнет подменяться арендой и подпиской. Хочется в театр — берем на вечер смокинг, идем в спортзал — арендуем тренировочные штаны. Такой мир бездомных людей и платформенной экономики.

Можно предположить, что основная работа в таких сверхгородах будет связана со сферой обслуживания обеспеченных горожан. Прекарии, то есть люди без стабильной занятости, будут работать в музеях, театрах, кафе, развлекательных центрах.