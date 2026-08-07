Ученые предложили сократить население планеты вдвое — так они хотят бороться с проблемами Земли и человечества. Как это понимать?

Что произошло?

«Возможно, мы живем в самый критический момент для всей истории человечества», — так начинается статья международной группы ученых, опубликованная этим летом в журнале Sustainable Development (буквально — «Устойчивое развитие»).

Исследователи из США, Греции, Австралии, Канады, Кении, Австрии, Аргентины , Бангладеш, Китая и Индии прямо пишут: «прошлый век массового роста населения» привел ко множеству «нежелательных последствий» вроде климатического кризиса и потери биоразнообразия. Они напоминают, что всего за 100 лет численность людей на планете выросла с 2,3 млрд до 8 млрд человек и продолжает расти.

«Некоторые [исследователи], анализирующие эти цифры, приходят к выводу, что мы уже значительно превзошли как предел численности населения, так и уровень потребления на душу населения, позволяющие рассчитывать на устойчивое развитие», — пишут они.

Далее авторы текста анализируют, как рост населения коррелирует с падением биоразнообразия, ростом загрязнения и усугублением других проблем планеты. В итоге они приходят к выводу: «мягкое сокращение до 4 миллиардов к 2200 году защитит природное наследие Земли, включая экосистемы, дикие виды и климат — все это вполне достижимо».