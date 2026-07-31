Самый богатый человек мира, основатель SpaceX, Tesla и xAI Илон Маск дал большое интервью престижному британскому журналу The Economist. В этот раз он меньше говорил о своих любимых темах — космических путешествиях и солнечной энергетике. Зато он дал головокружительный прогноз на ближайшее десятилетие. Бизнесмен и изобретатель уверен: уже к середине 2030-х нас ждет «эпоха потрясающего изобилия», где работа перестанет быть обязательной для человека, а проблема инфляции навсегда уйдет в прошлое — ведь товаров будет больше, чем люди способны потребить. Как все это будет возможно? Пересказываем самые интересные из прогнозов Маска!
О том, как искусственный интеллект оставит людей без работы
Мне сложно представить будущее, в котором не было бы ошеломляющего и всеобщего распространения искусственного интеллекта. Я ожидаю, что лет через 10 ИИ будет намного превосходить все совокупные интеллектуальные возможности людей. Более того, я ожидаю, что это станет реальностью уже лет через пять.
Не будет ничего, что ИИ не сможет делать лучше человека, единственное, в чем он будет нам уступать, так это в способности быть человечным… ИИ сможет выполнять любую работу лучше нас. Очень скоро это станет справедливо для профессий, которые связаны с цифровой средой, да вообще с чем угодно, что предполагает деятельность за компьютером или телефоном.
Взять, к примеру, разработку. Уже сейчас ИИ пишет код лучше, чем 90% профессиональных инженеров-программистов. Я правда считаю, что мы скоро придем к тому, что он будет это делать лучше, чем 99%, а потом наступит момент, когда конкурировать с ним будет просто невозможно. ИИ достигнет того, что я называю уровнем Stockfish.
Stockfish — это шахматная программа, которая легко обыгрывает [чемпиона мира] Магнуса Карлсена. Он работает даже на обычном слабом компьютере, полагаю, вы бы смогли запустить его на своем смартфоне и с его помощью обыграли бы Карлсена. Так вот, насколько эта программа хороша в шахматах, настолько искусственный интеллект будет хорош в программировании, да и вообще во всем остальном.
О том, какая работа останется людям
Я много раз говорил, что, по моему мнению, работа станет необязательной. Ее можно будет сравнить с [сегодняшней ролью] садоводства.
Вам не обязательно сегодня содержать дома сад, вы не обязаны выращивать овощи у себя на огороде. Можно просто сходить в магазин и купить их там, однако некоторые выращивают их сами. Причем собственные помидоры менее совершенны, они не бывают такими спелыми и сочными, выглядят немного по-деревенски. Но если вы придете к другу в гости, а он приготовит вам салат из овощей, выращенных в его огороде, это будет приятно. Примерно то же самое можно будет в будущем сказать о работе.
О том, на что люди в таком случае будут жить
Наиболее вероятным исходом [развития технологий в ближайшие 10 лет] мне кажется эпоха невероятного изобилия. Каждый сможет себе позволить все, что только может пожелать. Это звучит нелепо, знаю, ну что же… мы в 2026-м, посмотрим, где мы окажемся в 2036-м.
Конечно, есть вещи, которые могут встать у нас на пути. К примеру, масштабная термоядерная война, но если ее не случится, то мы уже на пути к эпохе удивительного изобилия.
[Откуда у людей будут на это средства?] Всеобщий высокий доход. Я полагаю, что казначейство должно просто выписывать людям [банковские] чеки… [Впрочем], сделаю еще один прогноз: деньги вообще не будут иметь значения в 2036 году.
Зачем вообще нужны деньги? Чтобы покупать еду, жилье, оплачивать транспорт и развлечения. Но если всего этого будет в избытке, если роботы и искусственный интеллект будут производить больше товаров и услуг, чем любой человек может потребить, зачем вообще нам будут деньги?
[Должны ли будут при этом богатые больше платить налогов?] Ну, я и так плачу много налогов. Я установил рекорд по суммам, перечисленным в бюджет, и это произошло еще до того, [как я стал самым богатым человеком]. Полагаю, что я заплачу еще триллионы налогов, меня это устраивает. Однако мне кажется, в мире, где деньги не будут иметь значения, налогообложение тоже станет не актуальным.
О том, почему инфляция уйдет в прошлое
Что такое экономика? Это производство товаров и услуг. Если у вас будет огромное количество роботов, то вы получите квазибесконечную экономку. Вообще будущее будет очень-очень сильно отличаться от прошлого. Не думаю, что есть какая-то метафора или аналогия, которая точно отразит масштаб грядущих перемен.
Многое из того, о чем мы пытаемся размышлять сейчас, было актуально в прошлом, но не имеет отношения к будущему.
Что такое инфляция? Это просто соотношение товаров к услугам (имеется в виду, что цены растут, когда спрос на товары выше, чем их производство, — прим. Собака.ru). Если производство товаров и услуг вырастет, скажем, на 1000% вы можете буквально печатать деньги, вернее, в текущих реалиях вы можете просто менять цифры в базе данных, создавая деньги. Главное, чтобы [денежная масса] росла медленнее, чем производство.
Поэтому сделаю прогноз: проблемой будет дефляция, а не инфляция. Производство товаров будет расти быстрее, чем денежная масса.
О том, почему люди не смогут контролировать искусственный интеллект
Было бы верхом тщеславия полагать, что я смогу контролировать сверхразумный ИИ, который будет намного умнее меня. Вот почему так важно убедиться, что в него заложены правильные ценности, что он будет заботиться о человечестве, хотеть того, чтобы мы были счастливы.
Моя биологическая нейросеть (имеется в виду мозг, — прим. Собака.ru) подсказывает, что любопытство и стремление к истине — это то, что сделает ИИ безопасным. Если искусственный интеллект будет обладать этими качествами, то он будет способствовать прогрессу человечества.
[Контролировать ИИ уже через 10 лет] будет малореально. Разница между нами и ИИ будет намного больше, чем сейчас между нами и шимпанзе. Согласитесь, что вряд ли в этой конструкции шимпанзе будут принимать решения. А ведь сами мы не так давно ели бананы и качались на ветке. Да мы до сих пор едим бананы, а некоторые качаются на ветках. Это, кстати, весело, иногда всем стоит покачаться на ветке, готов поспорить, что это гораздо веселее, чем многие думают.
О том, может ли развитие ИИ обернуться катастрофой
Я по-прежнему считаю, что роботы, управляемые искусственным интеллектом, несут в себе риски и эти риски не равны нулю.
Однако я пришел к философскому выводу, что лучше смотреть на вещи оптимистично. Раз уж я не вижу никакой возможности остановить этот невероятный прогресс роботов.
Более того, порой я думаю, что если бы это было возможно, если бы была кнопка «СТОП», нам не стоило бы ее нажимать. Потому что наиболее вероятный исход — невероятное изобилие для всех.
О том, что будет с освоением космоса
Я говорю уже очень давно об этом. Меня интересует возможная совокупность действий, которая позволит максимально распространить наше сознание в будущее. Я хочу, чтобы луч разума светил как можно дальше в будущее, где мы станем космической цивилизацией, чтобы великие вещи, которые мы придумали, нашли бы свое воплощение.
Некоторым образом я хочу для нас будущего в духе «Звездного пути» или «Звездных войн». Кстати, «Звездные войны» были первым фильмом, который я посмотрел в кинотеатре, мне было, кажется, лет шесть. Я подумал тогда: это лучшее, что я когда-либо видел.
Я не мог представить, что так будет, но сейчас я посвятил жизнь воплощению этой мечты. Моя жизнь кажется чем-то сюрреалистичным, я не могу поверить в то, что это происходит на самом деле. Вещи, которые я делаю, настолько абсурдны, что сложно поверить. К примеру, у нас есть Starship — самый большой и мощный летательный аппарат из когда-либо созданных. Мы намерены прийти к тому, что его будут запускать раз в час, даже чаще. Это реально.
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