О том, как искусственный интеллект оставит людей без работы

Мне сложно представить будущее, в котором не было бы ошеломляющего и всеобщего распространения искусственного интеллекта. Я ожидаю, что лет через 10 ИИ будет намного превосходить все совокупные интеллектуальные возможности людей. Более того, я ожидаю, что это станет реальностью уже лет через пять.

Не будет ничего, что ИИ не сможет делать лучше человека, единственное, в чем он будет нам уступать, так это в способности быть человечным… ИИ сможет выполнять любую работу лучше нас. Очень скоро это станет справедливо для профессий, которые связаны с цифровой средой, да вообще с чем угодно, что предполагает деятельность за компьютером или телефоном.

Взять, к примеру, разработку. Уже сейчас ИИ пишет код лучше, чем 90% профессиональных инженеров-программистов. Я правда считаю, что мы скоро придем к тому, что он будет это делать лучше, чем 99%, а потом наступит момент, когда конкурировать с ним будет просто невозможно. ИИ достигнет того, что я называю уровнем Stockfish.

Stockfish — это шахматная программа, которая легко обыгрывает [чемпиона мира] Магнуса Карлсена. Он работает даже на обычном слабом компьютере, полагаю, вы бы смогли запустить его на своем смартфоне и с его помощью обыграли бы Карлсена. Так вот, насколько эта программа хороша в шахматах, настолько искусственный интеллект будет хорош в программировании, да и вообще во всем остальном.