Павлу Дурову в России официально предъявлено обвинение в содействии терроризму

Как пишет РБК, Дурову предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Наказание, предусмотренное по этой статье, составляет от 8 лишения свободы до пожизненного заключения. Первоначально сообщалось, что предприниматель уже объявлен в международный розыск, однако вскоре в ФСБ уточнили, что это решение находится в процессе принятия.

Как пояснили изданию в ФСБ, поводом для возбуждение дела стало то, что Telegram не удалил каналы, чаты и боты, которые украинские спецслужбы используют для проведения в России диверсий и массовых убийств. Также в спецслужбе отметили, что мессенджер используется кибермошенниками, чья деятельность повлекла ущерб в миллиарды рублей.

Напомним, о том, что основатель VK и Telegram стал фигурантом уголовного дела было объявлено еще в феврале 2026 года, однако точный процессуальный статус (свидетель, подозреваемый, обвиняемый) Дурова был не известен. Тогда два крупных российских издания «Российская газета» и «Комсомольская правда» синхронно опубликовали большие статьи с этой информацией. В них также со ссылкой на спецслужбы Telegram назывался «цифровым штабом террористов».

«С этого момента администрация Telegram думала только о своей выгоде, начала двойную игру с властями нашей страны. Публично заявляла о готовности к исполнению законодательства, но вечно переносила сроки и ссылалась на "техническую невозможность" [выполнить требования российских властей]», — говорилось в тексте «Российской газеты».

Со второй половины 2010-х годов российские власти требуют от Дурова передать им ключи от шифрования мессенджера, что способствовало бы получению доступа к переписке подозреваемых и обвиняемых. Отказ сделать это стал поводом для первой блокировки Telegram в 2018 году. Сейчас в Минцифры настаивают, что администрация сервиса не выполнила закон о приземлении, то есть не перевела хранение данных и переписок жителей страны на территорию РФ.

В итоге, работа мессенджера сначала была ограничена, а затем и заблокирована на территории страны. В феврале глава ФСБ Александр Бортников заявил, что власти больше не ведут диалог с Дуровым, так как предыдущие попытки «к хорошему не привели». Однако уже в июле пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что контакты все же ведутся, однако «пока большой активности нет». Некоторые профильные издания это восприняли как позитивный сигнал, говорящий о том. что блокировка Telegram может быть отменена.