Павел Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму. Что это значит для пользователей Telegram?

Утром 24 февраля стало известно, что Павел Дуров стал фигурантом уголовного дела по статье о содействии терроризму. Официально объявленная причина — отказ Telegram сотрудничать с российскими властями. Согласно публикациям в крупных изданиях, этот отказ привел к целому ряду преступлений. Получается, что Дурова официально признали террористом? Пользоваться его мессенджером законно? Отвечаем на вопросы пользователей вместе с адвокатами.
Что случилось?
Утром 24 февраля два крупных российских издания «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали большие материалы о Павле Дурове. Согласно этим статьям, действия основателя «ВКонтакте» и Telegram расследуются в рамках уголовного дела о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 российского УК).
Как пишут газеты, поводом для разбирательства стало то, что мессенджер Дурова является «цифровым штабом террористов». «С этого момента администрация Telegram думала только о своей выгоде, начала двойную игру с властями нашей страны. Публично заявляла о готовности к исполнению законодательства, но вечно переносила сроки и ссылалась на "техническую невозможность" [выполнить требования российских властей]», — говорится в тексте «Российской газеты».
Иван Егоров
Журналист «Российской газеты»:
«С 2022 года количество преступлений с использованием Telegram перевалило за 153 тысячи. Только вдумайтесь в эти цифры! Причем 33 тысячи из них - преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Это не просто болтовня в Сети, это организация взрывов, поджогов военкоматов, убийств».
«Стоит отметить, что совершенные с использованием Telegram преступления можно было предотвратить, если бы Павел Дуров и администрация интернет-сервиса не игнорировали законные требования властей», — добавляется в тексте «Комсомольской правды». В частности, в материалах обоих изданий упоминается теракт в «Крокус-Сити Холле», координировавшийся, по данным властей, через Telegram.
Сам Дуров назвал уголовное дело в отношении себя «предлогом для ограничения доступа россиян к Telegram» и наступлением на право на неприкосновенность частной жизни».
Получается, Павел Дуров теперь террорист?
Пока нет. Как поясняет редакции адвокат Алена Савельева, основатель Telegram пока не включен в специальный перечень экстремистов и террористов от Росфинмониторинга. Однако, продолжает собеседница редакции, Дуров вполне «может там оказаться», если информация о возбуждении уголовного дела подтвердится и предприниматель реально окажется в качестве подозреваемого.
«Решение о признании лица подозреваемым в преступлении террористической направленности является основанием для включения в список Росфинмониторинга», — констатирует Савельева.
Telegram — тоже пока не экстремистский ресурс?
Действительно так. Как сказал ТАСС зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, мессенджер могут признать экстремистской организацией, если «в ближайший месяц-полтора [его организация] не примет необходимые меры, а именно не начнет взаимодействовать с Роскомнадзором и с ФСБ».
Однако пока, насколько известно, таких шагов предпринято не было. Поэтому, говорит в беседе с Собака.ru адвокат Алена Савельева, сейчас сервис не признан ни экстремистской, ни террористической, ни нежелательной организацией на территории страны. Соответственно, добавляет адвокат, им можно пользоваться, не нарушая закона.
А если Дурова все же признают террористом, тогда и мессенджер автоматом окажется вне закона?
«Нет, — настаивает адвокат Алена Савельева. — Решения в отношении Дурова не распространяются автоматически на Telegram. Есть только одно исключение. Если в отношении Дурова будет вынесен приговор за организацию экстремистского сообщества (ст. 282.1 УК РФ), под которым будет подразумеваться сам мессенджер, тогда да, Telegram станет экстремистским».
Однако, добавляет собеседница редакции, это «небыстрая и трудозатратная процедура — следствие, заочный суд и так далее», — говорит она.
А в каком случае Telegram станет экстремистским?
Если коротко — суд. Как объясняет адвокат Алена Савельева, судьи могут признать сервис экстремистской или террористической организацией именно такое решение было применено в случае с Meta inc*.
А если Telegram все же признают экстремистским, а я покупаю у него премиум — это будет финансирование экстремизма?
Если такое решение состоится, то да — покупка платных услуг у мессенджера может стать поводом для уголовного дела, говорит адвокат Александр Передрук. «Приобретение подписки Premium, рекламы или каких-либо иных продуктов вовсе может быть признано финансированием экстремистской деятельности», — говорит адвокат.
Александр Передрук
Адвокат, член Совета Адвокатской палаты Санкт-Петербурга:
«Если Telegram признают экстремистской организацией, как, например, произошло с Meta Inc*, то даже упоминание без наличия указания на запрет деятельности будет грозить привлечением к административной ответственности. Равным образом будет незаконна демонстрация символики Telegram – ответственность за это предусмотрена положениями статьи 20.3 КоАП РФ. Например, если пользователь разместит на своем сайте логотип Telegram».
Впрочем, напоминает адвокат, наказуемой будет покупка премиум-подписки только после признания Telegram экстремистским ресурсом. «Пользователи, которые, к примеру, купили подписку Premium до признания Telegram экстремистской организацией и запрета ее деятельности, не могут быть привлечены к ответственности за это», — говорит Передрук.
Правда, добавляет адвокат Алена Савельева, если подписка автоматически продлится после решения суда в отношении мессенджера (если такое состоится), то это тоже может стать поводом для проблем. «Если после признания забудете отменить подписку, то есть она будет продлеваться автоматически, то это финансирование экстремистской деятельности (282.3 УК РФ) или финансирование терроризма (ч. 1.1 ст.205.1 УК РФ) — в зависимости от того, кем будет признана организация», — заключает адвокат.
* Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
Комментарии (0)