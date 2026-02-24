Павел Дуров стал фигурантом дела о содействии терроризму. Что это значит для пользователей Telegram?

Что случилось?

Утром 24 февраля два крупных российских издания «Российская газета» и «Комсомольская правда» опубликовали большие материалы о Павле Дурове. Согласно этим статьям, действия основателя «ВКонтакте» и Telegram расследуются в рамках уголовного дела о содействии терроризму (часть 1.1 статьи 205.1 российского УК).

Как пишут газеты, поводом для разбирательства стало то, что мессенджер Дурова является «цифровым штабом террористов». «С этого момента администрация Telegram думала только о своей выгоде, начала двойную игру с властями нашей страны. Публично заявляла о готовности к исполнению законодательства, но вечно переносила сроки и ссылалась на "техническую невозможность" [выполнить требования российских властей]», — говорится в тексте «Российской газеты».