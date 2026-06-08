До 40 — еще ребенок? Зачем Минздрав сдвигает границы взрослости? И чем может обернуться «бесконечная молодость»?

«В другой медицинской и социальной реальности»

Казалось бы, для врачей границы должны быть куда жестче, ведь им приходится иметь дело не с расплывчатыми представлениями о возрасте, а с максимально конкретными показателями — будь то давление, вес или уровень холестерина. Однако и здесь ситуация меняется. ВОЗ, а вслед за ней и врачи все чаще говорят не просто о продолжительности жизни, а о продолжительности здоровой жизни — периоде, когда человек остается активным, самостоятельным и не сталкивается с серьезными ограничениями из-за состояния здоровья.

Специалистов сейчас меньше интересует дата рождения и все больше то, на что реально способен организм. Именно поэтому так популярно понятие биологического возраста. Он показывает не количество прожитых лет, а состояние по сравнению со сверстниками. В его оценке учитывают работу сердца и сосудов, обмен веществ, память, внимание и другие важные функции.

«Очень часто пациенты говорят: "Доктор, мне 37, а мама в моем возрасте уже считалась почти пожилой", — рассказывает Лариса Ким терапевт, невролог клиники CMD Балашиха ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — Современные 35–40-летние действительно во многом отличаются от своих родителей в том же возрасте. Их поколение жило в совершенно другой медицинской и социальной реальности, поэтому многие показатели здоровья сегодня выглядят лучше, чем несколько десятилетий назад».

Действительно, после 30 лет многие процессы в организме начинают протекать иначе: обмен веществ замедляется, кожа вырабатывает меньше коллагена и теряет упругость, меняется гормональный фон. Однако скорость этих изменений может разительно отличаться. При соблюдении здоровой диеты и регулярных занятиях спортом 38-летний человек вполне может рассчитывать на то, что его сосуды будут такими же, как в 28. Если же он курит, регулярно употребляет алкоголь, ест много фастфуда, то состояние организма может оказаться хуже, чем у некоторых 50-летних.

«Если говорить о возрастных классификациях, которыми пользуются врачи, то молодой возраст обычно продолжается примерно до 44 лет (именно такую отметку ставит ВОЗ, — прим. Собака.ru), средний — с 45 до 59, а пожилой — с 60 до 74 лет, — говорит Лариса Ким из ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — Поэтому 39-летний человек с медицинской точки зрения вполне укладывается в категорию молодых взрослых. Но такие границы нужны прежде всего для статистики и медицинских наблюдений. В реальной практике гораздо важнее состояние организма конкретного человека».