Пенис долголетия: почему биохакеры-миллионеры в борьбе со старением помешались на своих гениталиях

«Мужчины, если у вас нет сильной эрекции по ночам, вероятность преждевременной смерти на 70% выше», — такое послание (больше напоминающее рекламный слоган) шлет миру венчурный инвестор Брайан Джонсон.

Помимо своего капитала в несколько сот миллионов долларов, он также известен как биохакер, сделавший слоганом своей жизни слова Don’t die (буквально «Не умирай!»). Он говорил о планах сделать людей бессмертными к 2039 году (журнал Forbes даже называл его «Кардашьян долголетия»).

На этом пути Джонсон открыто и явно обращает внимание на пенис и его работоспособность. Впрочем, не он один — интерес к этому органу (и его правильному функционированию) в целом становится модой среди биохакеров-миллионеров. Как писала в январском тексте журнала Vanity Fair журналистка Сара Дигрегорио, «если вы погружались в мутные воды культуры долголетия, то, возможно, заметили одну закономерность — здесь очень много говорят о членах».