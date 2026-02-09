Пенис долголетия: почему биохакеры-миллионеры в борьбе со старением помешались на своих гениталиях

Неожиданно, но факт: биохакеры мира от Брайана Джонсона до Дэйва Эспри помешались на своих гениталиях. Они измеряют объём эякулята, количество и подвижность сперматозоидов, качество ночной эрекции, прибегают к помощи инъекций стволовых клеток и акустической волновой терапии. Впрочем, современные биохакеры далеко не первые, кто ищет в гениталиях ключ к долголетию — такое практиковали и в начале XX века. Почему история повторяется, и что об этом думают врачи — рассказываем в материале Собака.ru.
«Мужчины, если у вас нет сильной эрекции по ночам, вероятность преждевременной смерти на 70% выше», — такое послание (больше напоминающее рекламный слоган) шлет миру венчурный инвестор Брайан Джонсон.
Помимо своего капитала в несколько сот миллионов долларов, он также известен как биохакер, сделавший слоганом своей жизни слова Don’t die (буквально «Не умирай!»). Он говорил о планах сделать людей бессмертными к 2039 году (журнал Forbes даже называл его «Кардашьян долголетия»).
На этом пути Джонсон открыто и явно обращает внимание на пенис и его работоспособность. Впрочем, не он один — интерес к этому органу (и его правильному функционированию) в целом становится модой среди биохакеров-миллионеров. Как писала в январском тексте журнала Vanity Fair журналистка Сара Дигрегорио, «если вы погружались в мутные воды культуры долголетия, то, возможно, заметили одну закономерность — здесь очень много говорят о членах».
«Это как когда вы выходите из душа»
В надежде омолодить свои гениталии (и приблизить бессмертие) Джонсон делает инъекции ботокса в пенис, прибегает к ударно-волновой терапии и следит за объемом эякулята. И, разумеется, миллионер (и герой фильма Netflix: «Не умирай: человек, который хочет жить вечно») широко делится с публикой результатами своих экспериментов.
Надо сказать, он в этом не одинок. Немало о своих гениталиях говорит и другой эксцентричный миллионер Дэйв Эспри, не раз заявлявший, что намерен дожить до 180 лет. Как и Джонсон, Эспри прибегает к ударно-волновой терапии. Один из выпусков своего подкаста Human Upgrade он полностью посвятил здоровью пениса.
Дэйв Эспри
Предприниматель и биохакер (цитата по Human Upgrade):
«Я делал PRP-терапию и инъекции стволовых клеток в пенис… и считаю, что ударно-волновая терапия — это, безусловно, самый мощный метод. Возможно, есть эффект привыкания (не знаю, насколько он сильный), но результаты тем не менее впечатляют… Произошли очень заметные изменения в размере — меня это удивило и впечатлило. Это как когда вы выходите из душа, смотрите на себя в зеркало и думаете: "Стоп, а это что?" Я выгляжу совсем не так, как раньше».
О инъекциях стволовых клеток и ударно-волной терапии пениса говорится и на сайте фитнес-гуру (как его называет New York Post) Бена Гринфилда. «Той ночью [после проведения процедур] я засыпал с огромным бугорком под простынями, — пишет Гринфилд в одном из своих постов. — Проснувшись на следующее утро и опасаясь, что повредил все нервы своего пениса или нанес ему непоправимый вред, я был приятно удивлен, заглянув под простыни и увидев большой, здоровый, сосудистый, твердый утренний стояк».
«Мне посчастливилось найти как раз то, что для этого нужно»
«Показание к операции: постановка опыта Преображенского с комбинированной пересадкой гипофиза и яичек для выяснения вопроса о приживаемости гипофиза, а в дальнейшем — о его влиянии на омоложение организма у людей», — если все вышеописанное напомнило вам эти строчки из булгаковского «Собачьего сердца», то это не случайно.
Как напоминает Vanity Fair, современная мода на ударно-волновую терапию, генитальные инъекции и тому подобные манипуляции с мужским достоинством имеют давние корни. Яркий пример — история русско-французского хирурга Сергея Воронова.
В первой половине XX века он проводил состоятельным клиентам «омолаживающие» операции, вшивая в их мошонки тонкие срезы яичек шимпанзе. О его успехах писали ведущие издания мира — от New York Times до советского «Огонька» (есть версия, что одна из таких публикаций и вдохновила Булгакова). На пике карьеры он обустроил себе обезьяний питомник в европейском замке, где и принимал клиентов.
Сергей Воронов
Хирург, из номера журнала «Огонек» 1926 года (цитата по «КоммерсантЪ»):
«Мне посчастливилось найти как раз то, что для этого нужно. Чудесный дворец, принадлежавший некогда владетельному князю Монакскому, а после служивший летней резиденцией лейб-медика королевы Виктории. Он находится как раз на границе Франции и Италии, высоко над Ментоной, в огромном великолепном парке, который тянется по склону к югу до самого моря. В настоящее время я устроил там ферму, на которой поселил около 30 обезьян, а через год, надеюсь, их будет 100».
В то же время популярностью пользовался австрийский хирург Эуген Штайнах, который предлагал использовать для борьбы со старостью операцию, напоминающую вазектомию (мужскую стерилизацию).
«Больная точка находится совсем в другом месте»
Штайнаха, которые предсказуемо закончились провалом — никакого реального омолаживающего эффекта они не показали. Воронова даже посмертно обвиняли в том, что именно его операции в итоге перенесли ВИЧ из обезьяньей популяции в человеческую (правда, потом внятных подтверждений этому так и не нашли).
Крайне скептично настроены врачи и к современным экспериментам биохакеров. «Как уролог я не могу не обратить внимания на странные и порой абсурдные подходы к улучшению мужского здоровья и продлению жизни, — говорит в беседе с Собака.ru уролог Анна Жарких. — Несмотря на увлекательность истории, стоит отметить, что многие из предложенных методов не соответствуют стандартам доказательной медицины. Долголетие и качество жизни должны достигаться безопасными и проверенными способами, а не через рискованные и непроверенные практики».
Андрей Драчев
Клинический психолог:
«Если смотреть на этот феномен — “оптимизация гениталий” в биохакинге — глазами клинического психолога, то главная драма тут далеко не про физиологию. Это история про тревогу, попытки контролировать неизбежное и старое доброе магическое мышление, только теперь оно нарядилось в белый халат и подключилось к современный технологиям».
«Доказательной медицине тут ловить нечего, — продолжает психолог Андрей Драчев. — Эта индустрия эксплуатирует сразу три топлива: мужскую тревожность (“я должен оставаться сильным”), веру в технику (“если можно посчитать — можно улучшить!”) и пресловутое отсутствие навыка критического мышления. По-настоящему больная точка находится совсем в другом месте. Это не про эрекцию и не про качество спермы; это про внутренний ступор перед конечностью жизни, которую никакими омолаживающими уколами не отменить».
Как полагает философ Йоэль Регев из Европейского университета, стремление решить проблему бессмертия через гениталии связано «с непосредственно переживаемым в человеческой сексуальности столкновением с намного более интенсивными, чем обыкновенная повседневность, переживаниями».
«Именно это столкновение лежит в основе психоаналитической теории либидо как энергии, инвестируемой в сам по себе довольно заурядный процесс совокупления. И именно на нем основываются древние магические представления о том, что в фаллосе кроется какая-то особая сверхжизненная энергия, которую биохакеры (как и клиенты доктора Воронова) пытались использовать для борьбы со старением. Проблема в том, что они проецируют это представление [о фаллосе как о почти магической сущности] на гениталии — обычный человеческий орган», — заключает Регев.
