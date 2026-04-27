На «Госуслугах» появится кнопка жалоб на ложные уведомления о включенном VPN

В случаях, когда VPN выключен, а система все равно ограничивает доступ к «Госуслугам», ведомство рекомендует обратиться в службу поддержки или воспользоваться новой опцией. Ожидается, что она станет доступна уже в скором времени.

Ранее ряд популярных онлайн-сервисов в России начал ограничивать доступ к своим функциям при активном VPN. В ведомстве объясняют такую практику необходимостью защиты данных пользователей, особенно на платформах, где обрабатывается личная информация. Многие VPN-сервисы не гарантируют должного уровня безопасности и могут использоваться злоумышленниками для перехвата трафика и получения доступа к конфиденциальным данным, считает Минцифры.

СМИ также писали, что правительство требует от мобильных операторов ввести специальные тарифы для клиентов, использующих VPN. Позже «Ведомости» сообщили, что компании просят отросчить введение такой платы. Провайдеры отмечают, что им до сих пор непонятно, какой трафик нужно определять как международный, ведь некоторые предприятия используют для своих сайтов и приложений зарубежные IP-адреса.