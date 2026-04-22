Отсрочить введение платы за использование VPN попросили операторы Минцифры

У двух собеседников газеты есть сложности с настройкой биллинговых систем, которые в реальном времени рассчитывают стоимость потребляемых услуг. Кроме того, операторам необходимо больше времени на разработку тарифных планов, чтобы плата за VPN была «не такой болезненной» для клиентов.

Представитель одной из компаний рассказал, что за месяц «технически нереально» настроить все необходимые системы: до сих пор непонятно, какой трафик нужно определять как международный (некоторые предприятия используют для своих сайтов и приложений зарубежные IP-адреса) и как уведомлять абонента о том, что его лимит международного трафика близок к исчерпанию.

Собеседник газеты считает, что регулятор выслушает мнения операторов и поставит более мягкий дедлайн — «нечто среднее между тем, чтобы сделать к 1 мая, к 1 сентября или к 2028 году».

В конце марта Forbes со ссылкой на неназванные источники сообщил, что глава Минцифры Максут Шадаев провел два совещания с бизнесом: одно с крупными операторами связи, второе с онлайн-сервисами и ритейлом. На первом руководитель ведомства якобы попросил компании до 1 мая ввести плату за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. На втором — ограничить доступ пользователей к сервисам при включенном VPN до 15 апреля. Спустя две недели российские сервисы и маркетплейсы перестали работать с включенными приложениями для обхода блокировок.