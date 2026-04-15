Общество

Российские сервисы перестали работать с включенным VPN

При попытке открыть приложения маркетплейсов Ozon, Wildberries и сервиса доставок «Самокат» появляются предупреждения об «ошибках» и «ограниченном доступе», убедилась Собака.ru. Пользователей просят войти заново с выключенным VPN.

Похожие уведомления получают юзеры онлайн-кинотеатров, мобильных операторов и сервисов «Яндекса», пишут «Осторожно, новости».

В начале апреля РБК сообщал со ссылкой на неназванные источники, что Минцифры требует от онлайн-сервисов блокировать VPN-пользователей с 15 апреля. В закрытом собрании, на котором обсуждалась мера, участвовало более 20 крупных российских компаний. По данным издания, ведомство предупредило, что за несоблюдение требования об ограничении доступа для VPN-пользователей компании могут лишиться IT-аккредитации, позиции в «белых списках», а также необходимого для работы программного обеспечения.

