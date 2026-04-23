ЕС ввел санкции против директора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Евросоюз включил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского в в 20-й пакет антироссийских санкций. Меры связаны с раскопками Эрмитажа в Крыму, говорится в заявлении Совета Евросоюза. Помимо Пиотровского, в санкционный список внесли сотрудников РАН: директора Института археологии Николая Макарова и директора Института материальной культуры Андрея Полякова.

Инициаторы мер называют Михаила Пиотровского «близким соратником Владимира Путина». С точки зрения ЕС, директор Эрмитажа поддержал включение предметов культуры из украинских музеев в российские собрания.