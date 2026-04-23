ЕС ввел санкции против директора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Меры связали с раскопками Эрмитажа в Крыму.
Евросоюз включил генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского в в 20-й пакет антироссийских санкций. Меры связаны с раскопками Эрмитажа в Крыму, говорится в заявлении Совета Евросоюза. Помимо Пиотровского, в санкционный список внесли сотрудников РАН: директора Института археологии Николая Макарова и директора Института материальной культуры Андрея Полякова.
Инициаторы мер называют Михаила Пиотровского «близким соратником Владимира Путина». С точки зрения ЕС, директор Эрмитажа поддержал включение предметов культуры из украинских музеев в российские собрания.
Михаил Пиотровский
Историк-востоковед, директор Эрмитажа — в интервью Собака.ru (апрель 2026):
Есть множество мест, которые надо оберегать и хранить, и неизвестно, как это делать. Можно защищать силой. Например, как Пальмиру. Мы очень гордимся российскими солдатами, которые освободили ее и в первый, и во второй раз. Но на силу отвечают силой. Пальмиру разрушили. Такая защита провоцирует. К тому же вопрос, как защищать памятники, жутко политизирован. Надо выбирать очень тонкую линию: беречь, раскапывать, хранить и фиксировать. Благодаря фиксации появляется материал, который сохраняет память и дает возможность эту память защищать.
Всего в крупнейший за два года санкционный список включили 120 человек. Под ограничениями в том числе оказался рэпер Тимати (Тимур Юнусов).
