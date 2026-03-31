Пишут, что операторы в России могут ввести плату за использование VPN. Возможно ли это? Как может быть устроено?

Что случилось?

В течение последних дней российские СМИ опубликовали сразу несколько громких новостей, касающихся VPN-сервисов. Так, еще 28 марта издание «Код Дурова» написало, что Apple удалила ряд приложений для обхода блокировок из российского AppStore (позже это решение раскритиковал основатель Telegram Павел Дуров).

Вечером 30 марта журналисты Forbes сообщили: российские телеком-операторы могут ввести дополнительную плату за большие объемы международного трафика. Это сделает пользование средствами обхода блокировок экономически невыгодными. Как утверждается, лимит может быть установлен на уровне 15 Гб в месяц. Издание с ссылкой на источник в отрасли утверждает, что мера может начать действовать уже с 1 мая.

Вечером же 30 марта газета «КоммертсантЪ» написала: крупнейше цифровые платформы (такие, как поисковики, маркетплейсы, онлайн-кинотеатры, банковские приложения), которые не блокируют VPN-трафик, могут быть исключены из «белых списков». Это значит, что они окажутся недоступны в случае отключений мобильного интернета.

Наконец, уже 31-го числа на Forbes вышла новость, о том, что руководитель Минцифры Максим Шадаев фактически подтвердил планы по снижению VPN-трафика. Журналисты ссылаются на слова, якобы написанные министром в профильном чате IT-специалистов в мессенджере Max. При этом, утверждают авторы издания, министр «не исключил возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок, однако выразил надежду, что этого удастся избежать».