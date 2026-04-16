Население Петербурга перестанет расти до 2036 года

К этой дате численность горожан останется на уровне 5,6 млн человек, сообщил глава Петростата Александр Кукушкин на выступлении в Заксобрании. Количество петербуржцев не будет расти из-за естественной убыли населения, объясняет он.

Демографический состав, по словам Кукушкина, при этом изменится: петербуржцы трудоспособного возраста составят 61% от всего населения, а горожане старше 65 лет — 23%. Так как трудоспособных горожан будет больше, коэффициент демографической нагрузки снизится — это позитивно скажется на экономике, подчеркивает чиновник.

На начало 2025 года в Петербурге, по данным Петростата, проживали 5,653 млн человек — это максимальный показатель за всю историю города. За 2024 год население выросло на 48 тысяч — прирост полностью обеспечили миграционные потоки.

В марте на заседании Заксобрания уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова сообщила, что в 2025 году в городе родились 48,8 тысяч детей, и умерли 57,6 тысяч человек. Таким образом, смертность продолжает превышать рождаемость: на каждые 10 новорожденных приходится почти 12 умерших, а разрыв между этими показателями составляет около 18%.

