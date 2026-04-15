(Не) в Москву?! Молодежь все чаще отказываются от жизни в мегаполисах в пользу малых городов. Это правда? Почему так? А в мире схожая ситуация?

«Российская молодежь уезжает из мегаполисов обратно к родителям», — такая новость в последние недели разлетелась по российским СМИ. Если верить этим публикациям, специалисты, только что получившие образование, выбирают сравнительно более спокойную жизнь в родных регионах, а не борьбу за покорение столиц. Более того, считается, что Россия здесь находится в общемировом тренде. Насколько все эти рассуждения оправданы? Когда можно будет говорить о том, насколько устойчив этот тренд? И какие города могут оказаться в центре внимания вчерашних москвичей и петербуржцев? Разбираемся вместе с социологами, демографами и экономистами.
«Модель "все едут в столицу" перестает работать в прежнем виде», — в самом конце марта об этом в своей публикации объявило издание Baza. К такому выводу сотрудники издания пришли, проанализировав данные трудовой миграции для Центрального Федерального округа (куда, помимо прочих регионов, входит и Москва) за последние годы.
Согласно им, разница между уехавшими на заработки из ЦФО и теми, кто приезжает работать в Центральную Россию, постепенно сокращается. Если в 2021 году приехавших было почти на 400 тысяч больше, чем уехавших, то в 2024-м разница сократилась до 283 тысяч. То есть людей в столицу и окрестные регионы все еще едет много, но этот поток уменьшается со временем.
«Российская молодежь уезжает из мегаполисов обратно к родителям, чтобы "жить, а не выживать". Все больше молодых специалистов отказываются от тренда на достигаторство в пользу спокойных условий в родных городах», — заключают в издании. По мнению клинического психолога Дарьи Яушевой, опрошенной изданием, это может быть связано с тем, что зумеры «ищут комфорт и безопасность, а не только карьерные достижения».
Новость широко разошлась по российским СМИ. В частности, «КоммерсантЪ» опросил молодых людей, которые решили оставить Москву. В качестве причин они назвали невозможность купить квартиру в столице; относительную простоту карьерного продвижения в других регионах и простоту налаживания социальных связей. В свою очередь русская версия Forbes пишет, что переселение молодых людей из мегаполисов в пригороды или сравнительно небольшие города — общий тренд для развитых стран, а не только для России.
«Феномен есть, но насколько он массовый — большой вопрос»
«С 2024 года текущая миграционная статистика очень плохо публикуется», — рассказывает Собака.ru Константин Чернышов, ведущий научный сотрудник Института социальной демографии ФНИСЦ РАН. Впрочем, добавляет собеседник редакции, даже до этого судить о движении населения между регионами по текущим данным, публикуемым каждый год, нужно было с большой осторожностью. Особенно если учесть, что в материале Baza публикуется статистика не по Москве, а по всему ЦФО, куда, помимо столицы, входят, скажем, Белгородская или Владимирская области.
«Более или менее точно можно оценить внутреннюю миграцию лишь после следующей переписи населения, если она будет качественно проведена, — объясняет Чернышов. — Именно она уточнит оперативные наблюдения. Не раз случалось, что между переписями какие-то регионы корректировали миграционный прирост».
Пока же перепись не проведена, а даже текущие статистические данные недоступны, остается опираться на исследования социологов и экономистов. Однако, говорит социолог бюро «Гражданская инженерия» Петр Иванов, прицельно этот вопрос сейчас не исследуется. «Да, мы видели нечто подобное в Северобайкальске, — добавляет он. — Там есть люди, которые отучились в большом городе и сюда вернулись. Таких же людей мы наблюдали в Ельце и еще в каких-то малых городах. Феномен есть, но насколько он массовый — большой вопрос».
Об этом же свидетельствует и неоднозначность статистических данных. Так, число уезжающих из ЦФО растет, однако данные Петростата не фиксируют аналогичную динамику для Петербурга. Число уезжающих из города с конца 2010-х скорее падает, а не растет. А миграционный прирост колеблется в зависимости от числа приезжих, которое все это время остается нестабильным.
«Люди выбирают жить не рядом с Кремлем, а рядом с ПВЗ»
И все же тема переезда из мегаполисов в малые города (как родные для человека, так и совершенно новые) действительно активно обсуждается. Не так давно британская The Times писала о том, что британцы «за двадцать» предпочитают оставаться жить с родителями, а не отправляться покорять Лондон.
Издания вроде Business Insider и New York Times вот уже несколько лет регулярно публикуют интервью и колонки людей, покинувших мегаполисы (вроде Нью-Йорка) ради переезда в небольшой город. Об этом же пишут и русскоязычные СМИ.
«Пока можно говорить о некоторых признаках изменения тенденций по переезду молодежи в столицы и крупные города, но не об уже сложившейся и статистически видимой тенденции», — говорит заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов. Одним из ключевых моментов здесь стали события 2020 года и последовавшее за ними развитие удаленной занятости.
«Пандемия, последующие вызовы и потрясения повлекли отъезд из крупных городов части населения и в первую очередь молодежи, что тоже сказывается и на современной структуре населения, и на ощущениях, в том числе самой молодежи, — говорит он. — Похожие тенденции заметны и в мире, где многие стремятся жить в больших окологородских регионах».
Впрочем, добавляет Петр Иванов из бюро «Гражданская инженерия», дело здесь не только в том, что современные технологии дают больше возможностей деньги заработать. Они же дают возможности деньги тратить. Если еще 10 лет назад редкую книгу, дорогую мебель, премиальные гаджеты было почти не купить в маленьком городе, сейчас за счет маркетплейсов все это доступно любому, у кого есть достаточный доход. «Все это вносит свой вклад в то, что люди выбирают жить не рядом с Кремлем, а рядом с ПВЗ», — заключает собеседник редакции.
«Можно предположить слияние нескольких городов»
«Чтобы понять, действительно ли тренд на "бегство из мегаполисов" стал массовым, я бы смотрел на раскрученные города и деревни, — говорит Петр Иванов. — Туда поедут в первую очередь. Если мы увидим, что население Плеса, Пскова, Выборга и других подобных территорий растет или хотя бы перестало снижаться… Да, мы сможем говорить о развороте тренда на массовую миграцию в столицы».
Как полагает собеседник редакции, это серьезно изменит правила игры как в мегаполисах, так и в других городах. В сравнительно небольших населенных пунктах появятся профессионалы редких профессий, которым будет легче делать карьеру. В то же время в столицах снизится миграционное давление, которое влияет на рынок труда и недвижимости.
Петр Иванов
Социолог бюро «Гражданская инженерия»:
«Дальше возникает вопрос, а для кого вообще существуют мегаполисы? Их властям придется искать на него ответ. Причем вне зависимости от того, действительно мы в ближайшее время получим доказательства тренда на исход из миллионников или нет, этот вопрос будет стоять. Большинство таких городов в России исходит из того, что их все любят, потому что они большие. А большие, потому что их все любят. Но эта стратегия не вполне работает уже сейчас. Ведь по-настоящему желанным для большинства людей является переезд только в Москву, Петербург и Краснодарский край».
«При продолжении этих тенденций будут формироваться большие агломерации вокруг столиц и городов-миллионников, когда получится совместить удобства жизни в своем доме и на небольшой улице и преимущества большого города относительно рядом. Можно предположить слияние нескольких городов в одно большое жилое пространство, где будут исторические районы с высотной застройкой и кварталы небольших домов и таунхаусов. Например, есть план объединения Владивостока, Артема и нового города между ними с предполагаемым названием Спутник», — добавляет Александр Цыганов из Финансового университета при Правительстве РФ.
Комментарии (0)