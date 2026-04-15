(Не) в Москву?! Молодежь все чаще отказываются от жизни в мегаполисах в пользу малых городов. Это правда? Почему так? А в мире схожая ситуация?

«Модель "все едут в столицу" перестает работать в прежнем виде», — в самом конце марта об этом в своей публикации объявило издание Baza. К такому выводу сотрудники издания пришли, проанализировав данные трудовой миграции для Центрального Федерального округа (куда, помимо прочих регионов, входит и Москва) за последние годы.

Согласно им, разница между уехавшими на заработки из ЦФО и теми, кто приезжает работать в Центральную Россию, постепенно сокращается. Если в 2021 году приехавших было почти на 400 тысяч больше, чем уехавших, то в 2024-м разница сократилась до 283 тысяч. То есть людей в столицу и окрестные регионы все еще едет много, но этот поток уменьшается со временем.

«Российская молодежь уезжает из мегаполисов обратно к родителям, чтобы "жить, а не выживать". Все больше молодых специалистов отказываются от тренда на достигаторство в пользу спокойных условий в родных городах», — заключают в издании. По мнению клинического психолога Дарьи Яушевой, опрошенной изданием, это может быть связано с тем, что зумеры «ищут комфорт и безопасность, а не только карьерные достижения».

Новость широко разошлась по российским СМИ. В частности, «КоммерсантЪ» опросил молодых людей, которые решили оставить Москву. В качестве причин они назвали невозможность купить квартиру в столице; относительную простоту карьерного продвижения в других регионах и простоту налаживания социальных связей. В свою очередь русская версия Forbes пишет, что переселение молодых людей из мегаполисов в пригороды или сравнительно небольшие города — общий тренд для развитых стран, а не только для России.