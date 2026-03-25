ФАС: за рекламу в Telegram и на YouTube не будут штрафовать до конца 2026 года

До конца 2026 года ответственности за распространение рекламы в Telegram и на Youtube не будет, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ведомстве отметили, что распространение рекламы на ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законами РФ, не допускается, но нужен переходный период для адаптации рекламодателей к новым правилам:

«По фактам размещения рекламы в Telegram и Youtube ФАС анализирует содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, основания ее размещения, в том числе договоры и платежные поручения. ... При этом контроль за соблюдением законодательства о рекламе при размещении рекламы на платформах, ограничения в отношении которых были введены ранее (Instagram*, Facebook**), а также на VPN-сервисах будет продолжен с применением соответствующих мер ответственности. Размещение рекламы на таких ресурсах не допускается».

В начале марта ФАС назвала рекламу в Telegram и на YouTube незаконной: она нарушает часть 10.7 статьи 5 Федерального закона «О рекламе». Запрет касается и промокампаний на других площадках, которые в России заблокированы или замедлены, а также VPN-сервисов. Ответственность за нарушение несут рекламодатель и распространитель.

Согласно части 10.7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», распространять рекламу нельзя на информационных ресурсах нежелательных организаций, общественных или религиозных объединений, которые ликвидированы судом или деятельность которых в РФ запрещена, а также «других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации». За нарушение, согласно статье 14.3 КоАП, назначают штрафы: от 2000 до 20 000 рублей для граждан, от 4000 до 100 000 рублей для должностных лиц и от 100 000 до 1 млн рублей для юридических лиц.

С 10 февраля Роскомнадзор усилил меры по замедлению Telegram. Регулятор подтвердил ограничения и рассказал, что меры будут вводиться и дальше, чтобы «добиться исполнения законов». «Мы абсолютно открыты для работы с любыми отечественными и иностранными интернет-ресурсами. Но при одном очень простом условии: уважение к России и ее гражданам, соблюдение законов Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

По данным журналистов, Telegram полностью заблокируют в первых числах апреля.

*принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в экстремистской и запрещена на территории РФ.