На сбои в Telegram второй день подряд жалуются пользователи из России

Трудности возникают при отправке сообщений и загрузке медиафайлов.

Prathankarnpap / Shutterstock.com

За последний час сервис DownDetector зафиксировал более 4,5 тыс. жалоб по всей стране, всплеск обращений наблюдается и в Петербурге.

Проблемы продолжаются уже второй день. Накануне пользователи начали массово сообщать о сбоях примерно в 15:00, к вечеру ситуация частично стабилизировалась. По данным мониторинга, у 55% пользователей была недоступна веб-версия мессенджера, еще 21% сообщили о неполадках в мобильном приложении.

Сбои в Telegram происходят на фоне сообщений о полной блокировке мессенджера в России. Информацию об этом подтвердили в Роскомнадзоре (РКН) в середине февраля. По мнению ведомства, через сервис злоумышленники вымогают деньги у россиян, а также вовлекают их в диверсионную и террористическую деятельность. При этом ограничивать его работу начали еще в августе 2025 года: тогда РКН запретил звонки на платформе, объяснив это борьбой с мошенниками. 

Заблокировать Telegram полностью могут 1 апреля. Федеральная антимонопольная служба также заявила, что размещение рекламы в мессенджере нарушает закон, поскольку работу платформы официально ограничивают.

В конце месяца «Российская газета» и «Комсомольская правда» сообщили, что в отношении основателя сервиса Павла Дурова расследуется уголовное дело. Сам предприниматель назвал действия властей «предлогом» для блокировки мессенджера.

