Небо над Ближним Востоком опять фактически закрыто. Сколько туристов из России сейчас в регионе? На что они имеют право?

С какими странами нарушено авиасообщение?

На фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана целый ряд ближневосточных стран полностью или частично закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. Такое решение приняли власти:

Бахрейна,

Ирака,

Катара,

ОАЭ,

Саудовской Аравии,

Кувейта,

Ирана,

Израиля.

Также ограничения вводились в Сирии и Омане (там был временно закрыт столичный аэропорт Маскат). Уже 2 марта после атаки беспилотников была объявлена эвакуация в аэропорту Пафос (Кипр). Как уточнили Собака.ru в Российском союзе туриндустрии, «Турция [боевыми действиями и ограничениями] не затронута».

Днем 2 марта стало известно об отправке первых самолетов из аэропорта Абу-Даби и Омана. В том числе два борта вылетели в Москву. Как сообщили Собака.ru в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково, к утру 2 марта в связи с обострением на Ближнем Востоке было отменено 10 рейсов. Также сообщается о том, что вечером 2 марта может возобновить работу аэропорт Дубая (правда, с небольшим количеством рейсов). Уже вечером 2 марта компания S7 заявила, что 3 числа приступит к осуществлению вывозных рейсов из Дубая.