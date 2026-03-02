Небо над Ближним Востоком опять фактически закрыто. Сколько туристов из России сейчас в регионе? На что они имеют право?

Очередное обострение между Ираном, Израилем и США вновь фактически закрыло небо над Ближним Востоком. В ОАЭ, Катаре, Омане находятся тысячи, если не десятки тысяч туристов из России. Когда они смогут попасть домой? Могут ли они рассчитывать на компенсации? И что делать тем, кто должен был вылетать через несколько дней? Рассказываем о том, что известно к этому часу.
С какими странами нарушено авиасообщение?
На фоне начала военной операции США и Израиля против Ирана целый ряд ближневосточных стран полностью или частично закрыли свое воздушное пространство для полетов гражданской авиации. Такое решение приняли власти:
- Бахрейна,
- Ирака,
- Катара,
- ОАЭ,
- Саудовской Аравии,
- Кувейта,
- Ирана,
- Израиля.
Также ограничения вводились в Сирии и Омане (там был временно закрыт столичный аэропорт Маскат). Уже 2 марта после атаки беспилотников была объявлена эвакуация в аэропорту Пафос (Кипр). Как уточнили Собака.ru в Российском союзе туриндустрии, «Турция [боевыми действиями и ограничениями] не затронута».
Днем 2 марта стало известно об отправке первых самолетов из аэропорта Абу-Даби и Омана. В том числе два борта вылетели в Москву. Как сообщили Собака.ru в пресс-службе петербургского аэропорта Пулково, к утру 2 марта в связи с обострением на Ближнем Востоке было отменено 10 рейсов. Также сообщается о том, что вечером 2 марта может возобновить работу аэропорт Дубая (правда, с небольшим количеством рейсов). Уже вечером 2 марта компания S7 заявила, что 3 числа приступит к осуществлению вывозных рейсов из Дубая.
Сколько россиян сейчас в зоне конфликта?
Еще в выходные Ассоциация туроператоров России сообщила, что в странах Персидского залива могут находиться «порядка 6–8 тысяч туристов с билетами на стыковочные рейсы через ОАЭ, Катар, Бахрейн и Оман».
Уже 1 марта все та же Ассоциация туроператоров заявила, что в одних только ОАЭ может находиться «порядка 20 тысяч туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты, при этом их запланированный отдых уже завершился».
Всего же в районе конфликта могут находиться более 100 тысяч россиян, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
Что происходит с их размещением?
Как сообщает Российский союз туриндустрии, в странах Персидского залива размещение застрявших туристов происходит по-разному. «В официальных письмах [управлений по туризму эмиратов Абу-Даби и Рас-эль-Хайма], направленных в адрес отелей, содержится прямое указание не допускать выселения туристов, а также подтверждена готовность компенсировать принимающим компаниям расходы на продление их проживания», — говорится в сообщении РСТ.
В беседе с редакцией Собака.ru петербуржец Максим Романов подтвердил, что туристов, которые не смогли вылететь из страны, продолжают принимать в гостиницах.
Максим Романов
В интервью Собака.ru:
«Нам сначала продлили отель на один день. Потом вышел договор от государства (имеется в виду официальное распоряжение правительства ОАЭ, — прим. Собака.ru), по которому туристов нельзя выселять из гостиниц. Причем, согласно бумаге, мы вроде бы можем находиться тут бесплатно, но я еще толком не вникал в это распоряжение. Во всяком случае, мы пока живем, завтраками нас кормят».
При этом в Дубае ситуация выглядит иным образом. «Согласно полученной отелями информации, оплата проживания возможна только при подтверждении отсутствия у туриста финансовых средств и его личном обращении в ведомство, — говорится в сообщении РСТ. — В результате в отелях Дубая фиксируются случаи выселения самостоятельных туристов при отсутствии своевременной оплаты».
Впрочем, петербурженка Лана Баграмян, застрявшая в Дубае во время пересадки по дороге из Индонезии, рассказала Собака.ru, что ее и других пассажиров ее рейса, разместили в отеле за счет авиакомпании.
Как россияне пытаются выехать?
В условиях закрытого неба постоянно появляется информация об обходных маршрутах. Так, 2 марта стало известно, что несколько десятков россиян были эвакуированы из Ирана по земле в Азербайджан.
Также появились сообщения о том, что туристы и постоянные жители Дубая с российским паспортом массово пытаются добраться на автомобилях до Омана, где ситуация выглядит спокойнее и постепенно возобновляется авиасообщение с Россией. Отмечается, что цена одной поездки может доходить до 500 долларов с человека.
Также Mash пишет о том, что путешественники пытаются купить билеты на океанские лайнеры, чтобы покинуть ОАЭ, однако морское сообщение также прервано.
Можно ли сейчас отказаться от поездки?
Как объясняет Собака.ru Юлия Загинайко, юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро «Качкин и Партнеры», отказаться от предстоящей поездки можно в любое время. Она отмечает, что «размер возврата, сроки, возможность обмена и перечень документов всегда зависят от способа бронирования». Однако в целом возможны два основных сценария.
Во-первых, расторжение договора по инициативе туриста. «В таком случае возврат денежных средств возможен, но, как правило, за вычетом фактически понесенных расходов туроператора — они должны быть подтверждены документально», — говорит собеседница издания.
Во-вторых, расторжение договора со стороны туристической компании в случае наличия опасности для туристов. В таком случае отдыхающие имеют право на полный возврат средств до начала путешествия и на частичный — после.
«Полный отказ в возврате средстве, как правило, неправомерен, — говорит Юлия Загинайко. На практике возможны споры по двум основаниям: размер удержаний (исполнитель заявляет фактически понесенные расходы, а турист оспаривает их объем и доказанность); основание для расторжения (применяется ли специальный режим угрозы безопасности или речь идет об обычном отказе "по желанию")».
Можно ли попросить перебронировать тур на другую страну?
Если коротко, то да, однако с этим могут возникнуть некоторые сложности.
Как поясняет Собака.ru Юлия Загинайко из бюро «Качкин и Партнеры», замена направления — «это распространенный способ урегулирования». «Изменение договора вместо расторжения часто удобнее для туроператоров, чем спор о расходах при возврате, но итог также зависит от условий договора и возможностей туроператора», — говорит собеседница редакции.
Однако важно помнить, что ОАЭ и Дубай являются важными пересадочными хабами для многих рейсов. Поэтому с изменением маршрутов тоже могут возникнуть известные сложности.
