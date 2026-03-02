«Как будто фильм "Война миров"»: в Катаре, ОАЭ и других странах Ближнего Востока застряли тысячи россиян — что с ними происходит?

О том, что происходит на месте

Максим Романов: Самое яркое впечатление — вечер 28 числа, когда уже было понятно, что рейс переносится. Весь день были какие-то взрывы, но мы большого значения этому сначала не придавали, думали, что ОАЭ отобьются, а потом и вовсе все затихло — никаких посторонних шумов.

Мы пошли в номер, ложимся спать, и вдруг телефоны резко начинают гудеть: приходят сообщения на английском и арабском, мол, ракетная опасность — срочно бегите в укрытие. А у нас у всех номера построены так, что кровать находится ровно у окна! Понятно, что надо уходить — мы оделись.

В лифте было очень страшно: забегают люди, какая-то бабушка начала молиться… как будто фильм «Война миров». Мы добрались до лобби, и там столпился весь отель — гости, персонал. Наверное, только человек 10 не вышли из своих номеров. Нас отправили на подземную парковку, сказав, что там безопасно. Там душно, воняет, кто-то курит, связь не ловит — прямо скажем, неприятно. В итоге мы пошли назад в лобби, там просидели до трех часов ночи и вернулись в номера.

На следующий день «прилеты» продолжились. Сам я ракеты в воздухе не видел, но наблюдал, как они взрывались, и дым такими маленькими облачками по городу начинал подниматься. В целом все как будто незаметно, но очень громко.

При этом персоналу, местным вроде как все равно. Как будто ничего не происходит или произошло много лет назад, и они не хотят об этом вспоминать. Какие-то туристы тоже лояльно относятся к происходящему, кто-то, наоборот, боится. Между тем магазины работают, только людей стало меньше. Люди не хотят в моллы, Dubai Mall (торговый центр в центре Абу-Даби, — прим. Собака.ru) полупустой. Многие туристы сидят по домам, закупившись питьем и едой.

Лана Баграмян: Глазами видела только следы в небе, а вот ушами слышала очень много — один раз даже земля завибрировала немного. Сегодня, например, проснулась от звука взрыва неподалеку. В первую ночь было много «прилетов» и нас всех согнали в паркинг отеля. Некоторые сидели там до утра

Сложно сказать, как живет страна сейчас, так как я не очень хорошо знаю, как она жила до этого. Но судя по рассказам местных, многое закрыто, нигде нет людей. Всем сказали сидеть по домам, они так и делают. Общей паники не замечаю.