«Как будто фильм "Война миров"»: в Катаре, ОАЭ и других странах Ближнего Востока застряли тысячи россиян — что с ними происходит?

Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном фактически закрыло небо над Ближним Востоком. В итоге десятки тысяч россиян не могут вернуться на родину и находятся в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Омане. Что с ними сейчас происходит и знают ли они, когда смогут вылететь домой? Собака.ru поговорила с петербуржцами, находящимися в центре событий.
О том, как оказались в эпицентре обострения на Ближнем Востоке
Максим Романов (музыкант, выступающий под псевдонимом EarlyMoon): Я сейчас нахожусь в Абу-Даби, конкретный отель называть не буду, мало ли что может произойти (редакция попросила Максима подтвердить свое пребывание в Абу-Даби и он прислал геолокацию в мессенджере, — прим. Собака.ru).
Прилетел сам, не через турфирму, 13 дней назад. Вернуться должен был 28 февраля. Мы должны были с друзьями улетать вечером. С утра сидели в ресторане, и вдруг резко началась бомбежка.
Лана Баграмян (предпринимательница): В Дубае нахожусь 3 дня, транзитом. Летела из путешествия по Индонезии с пересадкой в ОАЭ. До этого был еще перелет из Индонезии и Малайзии, была очень уставшая и уснула практически сразу после взлета. Проснулась примерно часа через полтора от повышенной активности в самолете, удивилась оттого, что нам даже не предложили напитков. Люди сами подходили к стюардессам и просили то, что им нужно.
Я решила пойти узнать, в чем дело, подхожу к персоналу, и те мне заявляют, что мы летим обратно в Дубай. На все мои вопросы мне отвечали: у нас нет информации. Затем предупредили о жесткой посадке и попросили всех сесть на места. Я решила узнать у другого сотрудника, что происходит, и тот мне на ломаном русском сказал: «Американское правительство атакует Иран. Мы летим прямо над ними». Вопросов больше не было, самолет повернул, и мы все дружно полетели обратно в Дубай через Афганистан и Пакистан.
О том, что происходит на месте
Максим Романов: Самое яркое впечатление — вечер 28 числа, когда уже было понятно, что рейс переносится. Весь день были какие-то взрывы, но мы большого значения этому сначала не придавали, думали, что ОАЭ отобьются, а потом и вовсе все затихло — никаких посторонних шумов.
Мы пошли в номер, ложимся спать, и вдруг телефоны резко начинают гудеть: приходят сообщения на английском и арабском, мол, ракетная опасность — срочно бегите в укрытие. А у нас у всех номера построены так, что кровать находится ровно у окна! Понятно, что надо уходить — мы оделись.
В лифте было очень страшно: забегают люди, какая-то бабушка начала молиться… как будто фильм «Война миров». Мы добрались до лобби, и там столпился весь отель — гости, персонал. Наверное, только человек 10 не вышли из своих номеров. Нас отправили на подземную парковку, сказав, что там безопасно. Там душно, воняет, кто-то курит, связь не ловит — прямо скажем, неприятно. В итоге мы пошли назад в лобби, там просидели до трех часов ночи и вернулись в номера.
На следующий день «прилеты» продолжились. Сам я ракеты в воздухе не видел, но наблюдал, как они взрывались, и дым такими маленькими облачками по городу начинал подниматься. В целом все как будто незаметно, но очень громко.
При этом персоналу, местным вроде как все равно. Как будто ничего не происходит или произошло много лет назад, и они не хотят об этом вспоминать. Какие-то туристы тоже лояльно относятся к происходящему, кто-то, наоборот, боится. Между тем магазины работают, только людей стало меньше. Люди не хотят в моллы, Dubai Mall (торговый центр в центре Абу-Даби, — прим. Собака.ru) полупустой. Многие туристы сидят по домам, закупившись питьем и едой.
Лана Баграмян: Глазами видела только следы в небе, а вот ушами слышала очень много — один раз даже земля завибрировала немного. Сегодня, например, проснулась от звука взрыва неподалеку. В первую ночь было много «прилетов» и нас всех согнали в паркинг отеля. Некоторые сидели там до утра
Сложно сказать, как живет страна сейчас, так как я не очень хорошо знаю, как она жила до этого. Но судя по рассказам местных, многое закрыто, нигде нет людей. Всем сказали сидеть по домам, они так и делают. Общей паники не замечаю.
О том, что происходит с размещением
Максим Романов: Нам сначала продлили отель на один день. Потом вышел договор от государства (имеется в виду официальное распоряжение правительства ОАЭ, — прим. Собака.ru), по которому туристов нельзя выселять из гостиниц. Причем, согласно бумаге, мы вроде бы можем находиться тут бесплатно, но я еще толком не вникал в это распоряжение. Во всяком случае, мы пока живем, завтраками нас кормят.
В остальном лишние дни тут, конечно бьют по карману. В Абу-Даби всегда дорого, но сказать, что прям сидим без денег, нельзя.
Лана Баграмян: Мы живем очень даже неплохо. Отдельно хочется отметить авиакомпанию за очень оперативное решение вопроса. Видно было, как люди скоординировались на решениях проблемы. В очень милой форме, дружелюбно, быстро и четко нас помотали по километровым очередям на всех этапах. Посадили в автобусы и развезли по отелям.
Предоставили жилье со всеми удобствами — спортзалом, бассейном и пр. Трехразовое питание — шведский стол. Просто отличное питание, я бы сказала! В общем, в плане сервиса все на высшем уровне. Деньги я даже не меняла на местные, так как все вопросы закрыла авиакомпания, а такси можно оплачивать рублевой картой через «Яндекс».
О том, известно ли, когда получится улететь
Максим Романов: Тут очень сильно все меняется. Сначала нам говорили, что аэропорт могут открыть завтра, потом сказали, что послезавтра, потом сообщили, что военная операция будет длиться минимум четыре недели. Потом сказали, что, возможно, 4 марта можно будет организовать выезд.
Пожалуй, это самое неприятное — вообще нет качественной информации. Кто-то говорит одно, кто-то другое. Люди ходят по кругу и никто ничего не понимает, не может получить какую-то надежную информацию. Мы вот не знаем, сколько еще сможем находиться в отеле. Удастся ли тут жить до самого вылета? Ни туроператоры, ни авиакомпания, ни отели, ни консульство не могут этого сказать. Все дают информацию по кусочкам.
Лана Баграмян: Это как раз самая большая проблема, потому что может показаться, что мы тут на отдыхе, но ситуация довольно тревожная и даже не только из-за «прилетов». У всех были свои планы, а мы тут буквально заперты. Конечно, представители Дубая делают все, чтоб нам было комфортно, но очень хочется определенности. Информации нет никакой, только изо дня в день продлевают жилье, а сколько это продлится никому не известно.
Мария
Путешественница из Петербурга:
«Мы должны были улететь в Дубай 28-го числа в 6:55 утра. К моменту вылета мы понимали, что военный конфликт рано или поздно будет. На наш вопрос о том, как тогда мы полетим, туроператор говорила, что рейсы выполняются в облет. Однако, как я понимаю, это не совсем правда — самолеты летали над Ираном. Уже в воздухе мы в какой-то момент увидели, что Дубай на экранах сменился на Баку. Сначала подумали — какой-то баг, а оказалось, что фича. В момент снижения нам уже сообщили, что воздушное пространство Ирана закрыто, и мы садимся в Баку на дозаправку и полетим в облет. Когда сели, я включила интернет и прочитала новости все те же, что и вы. В целом уже в тот момент я поняла, что мы никуда не полетим. Но мы все равно несколько часов просидели в самолете, прежде чем нас выпустили.
Сейчас мы уже третий день в Баку, сначала было непонятно что да как, но нам дали ужин, сказали идти спать и разбираться на следующий день. Собственно, наутро так не появилось новой информации, и мы решили просто отдыхать, тем более у меня был день рождения. В общем, сейчас мы стараемся вести обычную туристическую жизнь в тех условиях, что есть. Регулярно проверяя общий чат нашего самолёта (его организовала гостиница, за что спасибо). Но понятное дело, что более нервные туристы сейчас тревожатся сильно. Когда мы сможем куда-то улететь — неизвестно. Мы не знаем, когда нас увезут, куда и за чей счет и когда вернут деньги за сорванный отпуск. Последняя информация, что сегодня вечером или завтра днем нас повезут в Дубай, хотя большинству этого уже не хочется, будем разбираться как лететь обратно. Туроператоры приводят разную информацию, но, по сути, остается ждать решения авиакомпании и в зависимости от него действовать».
Комментарии (0)