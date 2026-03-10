Кажется, мы наблюдаем закат эпохи оптимизма — в разных странах люди все мрачнее смотрят на ближайшее будущее. Почему?

Что именно?

Здесь надо отмотать время еще немного назад. Во второй половине 1970-х годов, когда стало очевидно, что СССР перестает быть полноценным конкурентом Соединенных Штатов, западные элиты начали пересматривать свою идеологию.

Раньше доминировала идея о том, что пока американский рабочий живет лучше советского, это служит лучшей гарантией успеха в противостоянии двух систем. Когда стало ясно, что советская экономика соревнование с американской не выдерживает, консервативные политики вроде Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана стали пересматривать социальный контракт в своих обществах с позиций неолиберализма.

В частности, они разгромили профсоюзы, требуя максимальной свободы для капитала. В результате, несмотря на рост продуктивности американской экономики, распределение доходов от нее становилось все более неравномерным. При росте ВВП положение среднего человека не улучшалось. В то же время богатейшие слои чувствовали себя как никогда хорошо.

После падения СССР сторонники свободного капитализма в США заключили соглашение о свободной торговле с Мексикой и Канадой, а также ускорили сотрудничество с Китаем. Благодаря этим мерам американские производства переехали из США — где рабочий класс, несмотря на разгром профсоюзов, оставался слишком дорог — в Мексику, Китай, Индонезию и т.д.

Если в 1960-е годы американский электрик мог содержать жену, троих детей, выплачивать кредиты за дом и два автомобиля, то к 2000-м такой образ жизни оказался недоступен для большинства людей. Дети рабочих надели униформу Walmart (крупнейшая сеть супермаркетов в США, — прим. Собака.ru).