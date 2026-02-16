Собственное жилье становится все более недоступной роскошью — и это происходит во многих странах. Почему так?

Взять ипотеку, перестать тратиться на съем жилья, обзавестись семьей. Еще несколько лет назад этот план на жизнь казался вполне реализуемым для среднего жителя мегаполиса. Сейчас его осуществимость вызывает все больше сомнений.

За первые три квартала 2025 года продажи нового жилья в стране упали на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го (об этом говорит статистика Дом.РФ). Как показывают опросы, каждый второй россиянин в 2025 году готов рассмотреть покупку жилья на 5–10(!) метров меньше обычного, если это позволит сэкономить.

Все это можно было бы списать на нестабильную экономическую ситуацию, высокую ключевую ставку и, как следствие, дорогую ипотеку. Проблема в том, что недоступность жилья обсуждают не только в России. «Квартиры в крупных европейских городах становятся все более недоступными, — говорится в октябрьском отчете на сайте Совета министров ЕС. — Цены на жилье в ЕС выросли в среднем на 60% с 2015 года, а в некоторых государствах-членах рост превысил 200%. Цены на аренду и энергоносители также продолжают расти».

О проблемах говорят и в США. Так, в ноябре 2025-го Bloomberg написал, что средний возраст покупки первого жилья в США достиг рекордных 40 лет (в начале восьмидесятых он составлял 29 лет).