«Ситуация поменялась»: СМИ вновь пишут об ограничения Telegram. Почему на этот раз эксперты призывают относиться к этому серьезно?

Днем 10 декабря появилось сообщение о том, что Роскомнадзор начал целенаправленно замедлять работу Telegram. Это не первое подобное объявление, однако на этот раз эксперты, опрошенные редакцией, призывают относиться к нему серьезно. Рассказываем, что известно к этому часу.
«Власти приняли решение начать работу по замедлению работы мессенджера Telegram в России», — такое сообщение днем 10 февраля опубликовало издание РБК. В тексте, опубликованном в 12:59, журналисты ссылаются на «источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах».
Информация появилась на фоне перебоев в работе мессенджера, которые продолжаются уже около суток, с 9 числа и достигли пика как раз к обеду во вторник. Так, по информации сервиса СБОЙ.РФ, количество жалоб на работу Telegram за 9 февраля составило более 2,5 тысяч. К 13 часам 10 февраля насчитывалось уже более 3000 жалоб и их количество продолжает расти. При том, что в предыдущие дни обращений насчитывалось не больше 270.
«Мне "нравятся" формулировки, которые все время используются в таких новостях, — сказал в беседе с Собака.ru Денис Кусков, глава аналитического агентства Telecom Daily. — У меня уже два часа как Telegram уже не работает. Почему сообщения от органов государственной власти звучат в будущем времени, когда это уже делается? Кажется, граждан надо предупреждать заранее».
Проблемы Telegram за последние полгода
Февральское сообщение об ограничениях в Telegram — далеко не первое за последние полгода. Еще летом стало известно, что власти ограничивают звонки в мессенджерах на территории России. Тогда сообщалось о том, что это делается во имя борьбы с телефонными мошенниками. Одновременно некоторые эксперты и журналисты говорили, что мера должна помочь большим игрокам телеком-рынка, так как увеличит количество звонков по обычным тарифам.
В следующий раз о полной блокировке популярных мессенджеров заговорили осенью. В октябре WhatsApp* и Telegram пережили масштабный сбой. Тогда ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН написал, что ведомство «частично ограничивает работу WhatsApp* и Telegram для противодействия преступникам». Каких-либо пояснений относительно характера этих частичных ограничений так и появилось, а вскоре работа мессенджеров (за исключением звонков) более или менее восстановилась.
Однако к концу месяца ряд изданий написал, что власти намерены ограничить отправку СМС-уведомлений, необходимых для регистрации новых пользователей. Наконец, в конце декабря появилась информация о полной блокировке WhatsApp* в России. Между тем Telegram продолжал свою работу. Более того, в конце января депутат Госдумы Сергей Боярский заявил, что «ни WhatsApp*, ни Telegram из вредности выключать, замедлять никто не собирается».
На этом фоне новое сообщение РБК, как и сбой в работе 9 и 10 февраля можно было счесть еще одним в долгом ряду инфоповодов, связанных с иностранными мессенджерами. Более того, Зампредседателя комитета по информационной политике Александр Ющенко в разговоре с журналистами заявил, что вопрос замедления Telegram с депутатами не обсуждался.
Евгений Попов
Зампред комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи (цитата по тг-каналу «Раньше всех, ну почти»):
«Ждем заявления Роскомнадзора, который, я уверен, должен объяснить, что происходит с мессенджером Telegram в данный момент. Не думаю, что это блокировка».
Однако, судя по всему, эксперты рынка восприняли эту ситуацию иначе. Так, на фоне новостей о замедлении Telegram акции VK (разработчика национального мессенджера MAX подскочили более чем на 3%). А вот стоимость криптовалюты, связанной с экосистемой Telegram, Ton упала на 1,5%. В свою очередь источник в телеком-отрасли подтвердил Forbes, что операторы фиксируют снижение трафика мессенджера. Также ТАСС сообщил, что на мессенджер составлено семь протоколов за отказ удалить противоправный контент. Между тем, источник «Ротонды» на телеком-рынке утверждает, что петербургские провайдеры еще утром «начали замедлять Telegram».
А что с другими сервисами? По некоторым данным, дополнительные ограничения могут коснуться и YouTube. Так, канал «Эксплойт» написал, что «домен видеохостинга полностью пропал из DNS-серверов Роскомнадзора». Иных комментариев по этому вопросу пока нет.
Между тем, сервис СБОЙ.РФ сообщает, что вслед за перебоями в Telegram фиксируется резкий рост жалоб на работу национального мессенджера Max. Если за последние две недели число жалоб за сутки не превышало 430, то 10 февраля количество обращений превысило 1400 к 15 часам. Впрочем, пресс-служба сервиса новости о сбоях опровергает.
Что говорят эксперты
Собеседники редакции Собака.ru также видят в сбоях 9-10 февраля новый этап ограничения мессенджера, а не просто еще один инфоповод с непонятными последствиями. «Ситуация поменялась, если раньше это были какие-то единичные и временные моменты, то сейчас это уже глобальное изменение, — считает Денис Кусков из Telecomdaily. — Они по сути несут невозможность качественного использования сервиса».
Как предполагает эксперт, несколько этапов ограничений Telegram связаны с тем, что в мессенджере присутствует большое количество чатов и каналов, которые играют важную роль в жизни населения.
Как полагает Эдгар Сипки, разработчик и IT-предприниматель, ранее работавший в одной из компаний Большой четверки операторов связи, говорить об окончательности замедления Telegram пока сложно. «Скорее всего это будет как с YouTube, — говорит собеседник редакции. — Юридически блокировки нет, но будут постоянно всячески замедлять и мешать. Одновременно всплывают новости про судебные операции касательно штрафов. Все это важно, поскольку то же самое всплывало в случае с другими недоступными ysyt сервисами от Discord до YouTube».
«Мне кажется, что Telegram в России ждет та же участь, что и WhatsApp*: от блокировки голосовых звонков (которая постигла оба мессенджера еще в 2025-м) к замедлению, вплоть до полного перекрытия полосы пропускания на устройствах ТСПУ Роскомнадзора, — отмечает Леонид Коник, главный редактор изданий группы компаний ComNews. — С формальной точки зрения оба мессенджера нарушают два нормативных требования РФ: не хранят персональные данные россиян на серверах в пределах России и не создали локальных юрлиц в юрисдикции РФ (по закону "о приземлении"). Причина, по которой карающий меч РКН обрушился сначала на WhatsApp, и лишь потом на Telegram, на мой взгляд, в том, что в последнем наряду с функцией мессенджера есть и информационные каналы. И власти дали дополнительное время их российским владельцам на переход в прогосударственный Max».
Между тем, в около 15:30 в самом Роскомнадзоре признали факт ограничений заявив, что они будут вводиться и дальше в связи с тем, что сервис не выполняет требования российского законодательства. «По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — цитирует пресс-службу РКН «КоммерсантЪ».
Ближе к вечеру решение российских властей прокомментировал основатель Telegram Павел Дуров. В своем канале он заявил, что в России создаются условия для того, чтобы жители перешли в государственный мессенджер.
«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и конфиденциальность, несмотря на любое давление», - написал он.
Павел Дуров
Основатель Телеграм (цитата по личному каналу основателя Telegram):
«Россия ограничивает доступ к Telegram, пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры.
8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Он запретил Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу.
Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, за которыми ведется слежка.
Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления».
* WhatsApp – сервис ресурс Meta Platforms Inc.** — организации, деятельность которой запрещена на территории РФ.
** Meta Platforms Inc. запрещена в РФ в связи с экстремистской деятельностью.
Комментарии (0)