«Ситуация поменялась»: СМИ вновь пишут об ограничения Telegram. Почему на этот раз эксперты призывают относиться к этому серьезно?

Что говорят эксперты

Собеседники редакции Собака.ru также видят в сбоях 9-10 февраля новый этап ограничения мессенджера, а не просто еще один инфоповод с непонятными последствиями. «Ситуация поменялась, если раньше это были какие-то единичные и временные моменты, то сейчас это уже глобальное изменение, — считает Денис Кусков из Telecomdaily. — Они по сути несут невозможность качественного использования сервиса».

Как предполагает эксперт, несколько этапов ограничений Telegram связаны с тем, что в мессенджере присутствует большое количество чатов и каналов, которые играют важную роль в жизни населения.

Как полагает Эдгар Сипки, разработчик и IT-предприниматель, ранее работавший в одной из компаний Большой четверки операторов связи, говорить об окончательности замедления Telegram пока сложно. «Скорее всего это будет как с YouTube, — говорит собеседник редакции. — Юридически блокировки нет, но будут постоянно всячески замедлять и мешать. Одновременно всплывают новости про судебные операции касательно штрафов. Все это важно, поскольку то же самое всплывало в случае с другими недоступными ysyt сервисами от Discord до YouTube».

«Мне кажется, что Telegram в России ждет та же участь, что и WhatsApp*: от блокировки голосовых звонков (которая постигла оба мессенджера еще в 2025-м) к замедлению, вплоть до полного перекрытия полосы пропускания на устройствах ТСПУ Роскомнадзора, — отмечает Леонид Коник, глав­ный ре­дак­тор из­да­ний груп­пы ком­па­ний ComNews. — С формальной точки зрения оба мессенджера нарушают два нормативных требования РФ: не хранят персональные данные россиян на серверах в пределах России и не создали локальных юрлиц в юрисдикции РФ (по закону "о приземлении"). Причина, по которой карающий меч РКН обрушился сначала на WhatsApp, и лишь потом на Telegram, на мой взгляд, в том, что в последнем наряду с функцией мессенджера есть и информационные каналы. И власти дали дополнительное время их российским владельцам на переход в прогосударственный Max».

Между тем, в около 15:30 в самом Роскомнадзоре признали факт ограничений заявив, что они будут вводиться и дальше в связи с тем, что сервис не выполняет требования российского законодательства. «По-прежнему не исполняется российское законодательство, не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию мессенджера в преступных и террористических целях. В связи с этим, по решению уполномоченных органов Роскомнадзор продолжит введение последовательных ограничений с целью добиться исполнения российского законодательства и обеспечить защиту граждан», — цитирует пресс-службу РКН «КоммерсантЪ».