10 прогнозов на 2026-й: быть крутым станет не круто, фанаты создадут свою киновселенную, а инфлюенсеров вытеснят эксклюенсеры

Журналисты и эксперты по технологиям вот уже несколько лет подряд предсказывают закат эпохи смартфонов. Во всяком случае, они ожидают, что устройства с куда меньшим количеством функций станут намного популярнее, чем сейчас (одно из них, к примеру, попало в прошлогоднюю подборку важнейших изобретений от журнала Time). В том же направлении мыслят и журналисты New York Times.

«Мы близки к консенсусу относительно того, что смартфоны отупляют нас, — пишет сотрудница NYT Келли Холтерман. — Поэтому рост сегмента менее технологичных устройств вряд ли может удивить. Мой энтузиазм по этому поводу омрачается лишь "эффектом хлыста": сначала нам продавали смартфоны, а теперь — продукты, которые помогут нам от них отвыкнуть».

Вопрос в том, отмечают в издании, что далеко не все могут позволить себе отказаться от смартфонов. Вряд ли это будет возможно для таксистов, курьеров или представителей других профессий, которым по работе постоянно приходится взаимодействовать с мобильными приложениями. Проще говоря, кнопочные устройства могут неожиданно стать показателем статуса — того, что человек может себе позволить роскошь подолгу быть доступным лишь для звонков.