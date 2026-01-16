10 прогнозов на 2026-й: быть крутым станет не круто, фанаты создадут свою киновселенную, а инфлюенсеров вытеснят эксклюенсеры

Уже традиционно лайфстайл-редакция New York Times публикует прогнозы на предстоящий год. В них журналисты одной из самых популярных газет в мире предполагают, как будут меняться жизнь и модные тренды. Часть этих предсказаний относятся конкретно к США, однако в большинстве случаев они актуальны для всего мира. При этом авторы таких текстов нередко оказываются правы и хотя бы несколько их предположений попадают в цель. Собака.ru пересказывает прогнозы NYT на 2026 год.
1. «Глупые» телефоны станут показателем статуса
Журналисты и эксперты по технологиям вот уже несколько лет подряд предсказывают закат эпохи смартфонов. Во всяком случае, они ожидают, что устройства с куда меньшим количеством функций станут намного популярнее, чем сейчас (одно из них, к примеру, попало в прошлогоднюю подборку важнейших изобретений от журнала Time). В том же направлении мыслят и журналисты New York Times.
«Мы близки к консенсусу относительно того, что смартфоны отупляют нас, — пишет сотрудница NYT Келли Холтерман. — Поэтому рост сегмента менее технологичных устройств вряд ли может удивить. Мой энтузиазм по этому поводу омрачается лишь "эффектом хлыста": сначала нам продавали смартфоны, а теперь — продукты, которые помогут нам от них отвыкнуть».
Вопрос в том, отмечают в издании, что далеко не все могут позволить себе отказаться от смартфонов. Вряд ли это будет возможно для таксистов, курьеров или представителей других профессий, которым по работе постоянно приходится взаимодействовать с мобильными приложениями. Проще говоря, кнопочные устройства могут неожиданно стать показателем статуса — того, что человек может себе позволить роскошь подолгу быть доступным лишь для звонков.
2. Киномаркетинг окажется повсюду
Уже давно отдельные, наиболее успешные, кинофраншизы заключали партнерские соглашения с крупными брендами аккурат незадолго до премьеры очередного фильма. Так, в середине 2000-х магистр Йода из «Звездных войн» появлялся в рекламе «Пепси». Теперь эта тактика будет использоваться намного активнее.
«Персонажи фильмов станут самостоятельными инфлюенсерами в социальных сетях — со своим мерчем, вирусными постами и поп-ап магазинами», — пишет Ванесса Фридман, директор по моде раздела «Стиль» NYT.
3. Люди начнут уставать от ИИ-контента
В прошлом году журналисты и эксперты активно обсуждали «слоп-пандемию»: волну бессмысленных видео и картинок, сгенерированных искусственным интеллектом. Компания Coca-Cola второй год подряд отбивается от критиков из-за использования ИИ в своей традиционной предновогодней рекламе.
«Хоть ИИ и обучают на творениях человека, алгоритмы имеют свой собственный "фирменный стиль", — пишет журналистка NYT Эмма Голдберг. — Он гладкий, чрезмерно отполированный, скрывающий все недостатки (как у бойкого продавца подержанных машин). Мы называем это словом "слоп" (в буквальном переводе с английского "помои", — прим. Собака.ru), однако речь скорее идет, напротив, о чем-то чересчур вылизанном».
Как полагают в New York Times, уже в 2026 году люди начнут от всего этого уставать. «Мы увидим поворот к изображениям, текстам и другим творческим практикам, созданным в духе ваби-саби — японской эстетики, находящей красоту в несовершенстве и радость в вещах, у которых не сглажены края», — добавляет издание.
4. Политики будут все активнее привлекать внимание светской хроники
Одно из предсказаний, которые касаются в первую очередь США. Журналисты New York Times указывают, что с приходом Дональда Трампа в Белый дом, видные американские политики и чиновники все чаще стали попадать в новости таблоидов и в светскую хронику.
Слухи и сообщения о романах и помолвках людей уровня главы Минздрава или руководителя ФБР обсуждаются желтой (и не только) прессой. NYT называет эту ситуацию «мыльной оперой в Белом доме» и предсказывает, что в 2026-м она продолжится. Остается вопрос, который в статье американского издания не поднимается: коснется ли эта тенденция других стран?
5. Быть крутым станет не круто
Мир становится все более непредсказуемым, новости — пугающими, а будущее — туманным. В этих условиях, предполагают в New York Times, люди очень чувствуют потребность в поддержке, эмоциях и открытости.
«"Покажи мне, как бы ты меня обнял, если бы завтра могло и не наступить"», — поет Майли Сайрус в своем хите 2025 года End of the World. Когда дурные новости подстерегают на каждом шагу, а Майли становится нашим проводником, прогноз на 2026-й таков: быть крутым и закрытым — и вообще, и в любви в частности — больше не будет считаться классным», — пишет Мия Ри, еще одна журналистка издания.
6. Некоторые люди могут вернуться к трубкам
Наиболее неоднозначный прогноз издания касается курильщиков (напоминаем, что курение опасно для вашего здоровья и может привести к преждевременной и мучительной смерти!). Как предполагают в New York Times, некоторые поклонники пагубной привычки откажутся от вейпов и вернутся… к курительным трубкам.
Как предполагает журналист NYT Дэни Блум, возвращание к диккенсовской эстетике станет ответом на «громоздкость» и «смутную киборгность» парилок.
7. На развитие сюжетов популярных сериалов будут делать ставки
«Тотализаторы превратились в респектабельных бизнес-гигантов с капитализацией в миллиарды долларов, — пишет New York Times. — Они, по сути, создают новые формы азартных игр (хотя сами они называют это торговлей сырьевыми товарами), которые раньше не приходили никому в голову».
Как полагает журналистка Алиша Харидaсани Гупта, в 2026 году индустрия сделает следующий шаг. Ставки начнут принимать не на спортивные состязания, результаты выборов, но и на развязки сюжета популярных шоу.
«По сути, [мы увидим] создание фондового рынка для событий, которые произойдут в «Настоящих домохозяйках» и других развлекательных мегапроектах», — предполагают в NYT.
8. Первая леди Нью-Йорка станет новой иконой стиля
Еще одно предсказание, скорее ориентированное на США. Хотя, вполне возможно, если оно сбудется, оно будет иметь большое значение для модниц по всему миру. В 2025 году на выборах мэра Нью-Йорка сенсационно стал левый американский политик Зохран Мамдани, обещавший решить жилищный кризис в одном из самых дорогих городов планеты.
Фигура Мамдани стала очень популярной как среди бедных нью-йоркцев, так и среди городской элиты. Как и фигура его жены, Рамы Дуваджи. «Благодаря своему стилю и общественному интересу к ней Дуваджи окажется на обложке Vogue или одного из других глянцевых журналов», — полагают в New York Times.
Это в свою очередь значит, что фирменный стиль первой леди Нью-Йорка может стать популярным не только в США, но и далеко за пределами страны.
9. Появится новая кинофраншиза под управлением фанатов
Роль фанатского и любительского контента в современном мире очень велика. Фанфики собирают огромные аудитории и издаются в профессиональных издательствах, музыка из TikTok получает премию «Грэмми».
«Логичный следующий шаг — краудфандинговый проект, который возьмет сюжет, созданный с нуля, и превратит его в следующую KPop Demon Hunters. Моя ставка — на аниме, но кто знает?», — пишет журналистка NYT Сара Бар.
10. Эксфлюенсеры придут на смену инфлюенсерам
Когда-то весь мир с завистью следил за роскошной жизнью людей, которые зарабатывали на жизнь преимущественно тем… что рассказывали в соцсетях о своей роскошной жизни. Однако, отмечают в New York Times, кажется, эта тенденция идет на спад.
«Изматывающий ритм такой жизни уже заставил некоторых инфлюенсеров свернуть знамена (или сложить штативы) в поисках более спокойных перспектив, — пишет журналистка Николь Сток. — Популярный ютьюбер о природе, стоящий за каналом Outdoor Boys, попрощался со своими 18 миллионами подписчиков; многие создатели TikTok вернулись к корпоративной карьере; и даже такая настоящая звезда, как Нара Смит, превращается из тикток-традвайф в бизнес-магната, расширяя свое присутствие в различных форматах традиционных медиа. Этот список наверняка будет расти».
