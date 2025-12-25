Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Мобильный интернет планируют ограничивать в новогоднюю ночь в Петербурге

Ограничения объясняются в том числе «техническими причинами» — а именно «перегрузкой сетей, когда у нас присутствует большое количество граждан в одном месте».

«Мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения мероприятий. Да, это нужно понимать и принимать», — сообщил начальник отдела по вопросам организации антитеррористической защищенности публичных и массовых мероприятий Александр Равин во время пресс-конференции ТАСС.

Он подчеркнул, что такие меры связаны в том числе с техническими причинами — «с перегрузкой сетей, когда у нас присутствует большое количество граждан в одном месте».

