Общество

Петербургские студенты второй год подряд выиграли «Битву роботов»

Команда Политехнического университета Петербурга «Всеядные» заняла первое место в весовой категории до 110 килограммов. В финале их робот победил прошлогодних чемпионов — команду «Daddy bots», также представляющую Петербург.

Команда «Всеядные» одержала победу в турнире «Битва роботов», заняв первое место в весовой категории до 110 килограммов. Соревнование проходит ежегодно при поддержке Минцифры, о результатах 13 декабря сообщил телеграм-канал «Эфир Минцифры».

В финале робот петербуржцев победил прошлогодних чемпионов — команду «Daddy bots», также представляющую Петербург. Второе место среди тяжелых роботов заняла команда «Uai! rrior» из бразильского муниципалитета Итажуба, третье — «DS Robotics» из индийского Пудучерри.

В категории мини-роботов весом до 1,5 килограмма победу одержала команда «2ФМ» из подмосковного Фрязино. Серебряную награду получил московский «План Б», бронзовым призером стала команда «Bullfrog» из индийского Мангалура. До финала в этой категории также дошла команда «БРПЛ» из Всеволожска.

