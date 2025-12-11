В кинозале Cinema Michele прошел предпремьерный показ фильма «Кунсткамера. Вертикальный музей»

Авторы проекта исследуют, как живет Кунсткамера: заглядывают в фонды, показывают работу над экспозициями, рассказывают об истории собрания, научной деятельности сотрудников и, конечно, об экспедициях, которые организует музей. В фильме четыре серии: «Башня», «Экспедиция», «Наука» и «Переезд».

Съемки ленты проходили во время масштабной реконструкции залов. Научные сотрудники и дизайнеры обновили Астрономический зал, Планетарий с Готторпским глобусом, Николаевский зал и музей Михаила Васильевича Ломоносова на третьем этаже. С нуля создали выставки: «Многонародная Россия», «Петровская Кунсткамера. Театр мира», «Экспедиции», «Кунсткамера в годы войны: Крепость науки и обороны». Преображение музея происходило при поддержке ПАО «Газпром».