Эрмитаж подает в суд на посетителя за порчу трона и требует почти 1 млн

Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, инцидент произошел 21 марта 2025 года в Георгиевском (Большом тронном) зале Эрмитажа (зал № 172). Александр Дробышев, несмотря на предостережения смотрителей, сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на подножную резную скамью.

Александр Дробышев нарушил правила поведения в музее, что привело к порче двух ценных артефактов: трона Великого магистра Мальтийского ордена и резной подножной скамьи. Трон был создан в конце XVIII века в период, когда император Павел I являлся Великим магистром Мальтийского ордена. Он входит в список лучших тронов Европы. Оба предмета принадлежали императору Павлу I и являются частью постоянной экспозиции в Георгиевском зале Зимнего дворца.

В заявлении отмечено, что действия Дробышева привели к существенным механическим повреждениям. Зафиксирована деформация сиденья трона, разрывы и сечения бархатной ткани на его поверхности, а также трещины и разрывы ткани на подножной скамье. Сумма иска сложилась из необходимых реставрационных работ, которую эксперты оценили в 825 813 рублей 59 копеек, и государственной пошлины в размере 21 516 рублей.

Досудебная претензия к Дробышеву осталась без ответа. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 января 2026 года.