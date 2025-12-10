Эрмитаж подает в суд на посетителя за порчу трона и требует почти 1 млн

Руководство музея подало иск в Калининский районный суд на петербуржца Александра Дробышева с требованием взыскать 847 тысяч рублей. Столько составила сумма ущерба двух исторических экспонатов XVIII века — трона и скамейки — и государственной пошлины.
Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, инцидент произошел 21 марта 2025 года в Георгиевском (Большом тронном) зале Эрмитажа (зал № 172). Александр Дробышев, несмотря на предостережения смотрителей, сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на подножную резную скамью.
Александр Дробышев нарушил правила поведения в музее, что привело к порче двух ценных артефактов: трона Великого магистра Мальтийского ордена и резной подножной скамьи. Трон был создан в конце XVIII века в период, когда император Павел I являлся Великим магистром Мальтийского ордена. Он входит в список лучших тронов Европы. Оба предмета принадлежали императору Павлу I и являются частью постоянной экспозиции в Георгиевском зале Зимнего дворца.
В заявлении отмечено, что действия Дробышева привели к существенным механическим повреждениям. Зафиксирована деформация сиденья трона, разрывы и сечения бархатной ткани на его поверхности, а также трещины и разрывы ткани на подножной скамье. Сумма иска сложилась из необходимых реставрационных работ, которую эксперты оценили в 825 813 рублей 59 копеек, и государственной пошлины в размере 21 516 рублей.
Досудебная претензия к Дробышеву осталась без ответа. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 января 2026 года.
