Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Эрмитаж подает в суд на посетителя за порчу трона и требует почти 1 млн

Руководство музея подало иск в Калининский районный суд на петербуржца Александра Дробышева с требованием взыскать 847 тысяч рублей. Столько составила сумма ущерба двух исторических экспонатов XVIII века — трона и скамейки — и государственной пошлины.

Robert Harding Video / Shutterstock.com

Как сообщила руководитель Объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева, инцидент произошел 21 марта 2025 года в Георгиевском (Большом тронном) зале Эрмитажа (зал № 172). Александр Дробышев, несмотря на предостережения смотрителей, сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на подножную резную скамью.

Александр Дробышев нарушил правила поведения в музее, что привело к порче двух ценных артефактов: трона Великого магистра Мальтийского ордена и резной подножной скамьи. Трон был создан в конце XVIII века в период, когда император Павел I являлся Великим магистром Мальтийского ордена. Он входит в список лучших тронов Европы. Оба предмета принадлежали императору Павлу I и являются частью постоянной экспозиции в Георгиевском зале Зимнего дворца. 

В заявлении отмечено, что действия Дробышева привели к существенным механическим повреждениям. Зафиксирована деформация сиденья трона, разрывы и сечения бархатной ткани на его поверхности, а также трещины и разрывы ткани на подножной скамье. Сумма иска сложилась из необходимых реставрационных работ, которую эксперты оценили в 825 813 рублей 59 копеек, и государственной пошлины в размере 21 516 рублей.

Досудебная претензия к Дробышеву осталась без ответа. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 26 января 2026 года.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: