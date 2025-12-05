От подтверждения входа на «Госуслуги» через СМС будут отказываться постепенно

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально подтвердило решение о поэтапном отказе от подтверждения входа на портал «Госуслуги» с помощью кодов по СМС. Причиной стали участившиеся случаи мошенничества, связанные с перехватом сообщений. При этом для пользователей, заходящих через десктопную версию) возможность получить код по СМС временно сохранится.

«Из-за растущего числа случаев мошенничества, когда пользователи „Госуслуг“ непреднамеренно передают СМС-коды для входа на портал, было принято решение постепенно отказаться от подтверждения входа на портал через СМС», — заявили в ведомстве.

Ранее в пятницу утром ряд СМИ сообщил, что у пользователей, заходящих на «Госуслуги» через мобильный браузер, исчезла привычная кнопка «Пропустить» при предложении установить государственный мессенджер Max. Проигнорировать или отказаться от этого предложения невозможно, без настройки мессенджера вход оказывается невозможным.

На данный момент существует несколько вариантов авторизоваться: с помощью одноразового кода в МАХ, по биометрии и с помощью одноразового кода из специального приложения.

Таким образом, для значительной части пользователей доступ к «Госуслугам» теперь будет возможен только после установки и настройки мессенджера Max. Ранее, в августе 2025 года, Минцифры уже анонсировало возможность получать одноразовые коды через этот мессенджер, назвав это мерой безопасности для снижения рисков кражи учетных данных.