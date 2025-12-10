Режиссер Андрей Могучий расскажет Льву Лурье о своем Петербурге на встрече «Собрания сочинений»

27 февраля в рамках большого проекта «Собрание сочинений» состоится презентация второго тома — встреча Андреем Могучим в отеле «Коринтия». Театральный режиссер расскажет Льву Лурье о своем Петербурге, детстве на Комаровской даче, учебе в 107-я школе у Финляндского вокзала и многом другом. Модератором выступает директор Александринского театра, ведущий и продюсер Александр Малич. А каждый участник (при покупке билета) может отправить свой вопрос Могучему, лучшие будут заданы на Собрании.

В числе других (ближайших!) планов:

Лев Лурье вместе с архитектурным критиком Марией Элькиной продолжит издавать путеводители по Петербургу — ждем гайд по началу XX века и современный по актуальным местам.

Запуск двух новых лекториев: совместно с редакторами «Фонтанки» о петербургском типе и с Европейским университетом об локальной идентичности — в частности, расскажут о том, чем живопись и поэзия петербуржцев отличается от искусства других.

ДК Лурье продолжает серию бесплатных сопроводительных аудиогидов по культовым местам города. Уже представлены маршруты по району рядом с блинной на Гагаринской, Пышечной на Большой Конюшенной, Дому книги. Впереди — пирожковая на Московской, чебуречная на Гороховой и другие споты.

12+