«Ночлежка» запускает традиционную ежегодную акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

Каждый год в декабре «Ночлежка» проводит новогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка»: собирает и передает нуждающимся еду, одежду и вещи, необходимые для выживания в холодное время года. Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно выбрать, что и в каком количестве купить и передать.

Все собранные вещи до 22 декабря волонтеры разложат и упакуют в подарочные наборы, а в последних числах декабря раздадут в проектах «Ночлежки»: на Ночном автобусе и в Пунктах обогрева, в Ночном приюте и Пункте выдачи, в Доме на полдороги, Реабилитационном приюте и в Приюте для пожилых.

Что именно собирают:

750 кусков мыла: любого, включая хозяйственное

750 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук

750 зубных щеток

750 зубных паст

300 упаковок гигиенических прокладок

750 тюбиков детского крема

750 одноразовых станков для бритья

750 кусачек для ногтей (то есть книпсеры, мужские)

750 дезодорантов (шариковых или твердых)

750 расчесок массажных

450 пар носков размера 39-43

300 пар носков женских 36-41

750 пар теплых стелек

750 пар теплых стелек

750 вязаных перчаток/варежек

750 шапок

750 шарфов

75 коробок сахара рафинада

75 упаковок черного чая по 100 пакетиков

конфеты: шоколадные и карамель, без ограничений

750 пачек печенья типа «Юбилейного»

750 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке

750 банок тушенки (лучше с ключом)

750 банок рыбных консервов (лучше с ключом)

750 больших плотных пакетов-маек

750 фонариков (налобных и ручных) и батарейки

750 термосов

750 швейных наборов (нитки иголки)

750 наушников

750 ручек\блокнотов

Куда приносить подарки:

Команда «Ночлежки» просит обратить внимание, что в Петербурге не собирают подарки напрямую в Ночлежке — в Приюте полным ходом идет ремонт. По всем адресам ниже можно отправить курьера: продавцы и библиотекари примут доставку в часы своей работы.