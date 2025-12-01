«Ночлежка» запускает традиционную ежегодную акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

С 1 и до 21 декабря включительно команда благотворительного проекта собирает подарки для бездомных людей в Москве и Петербурге. В последние дни декабря волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах.
Каждый год в декабре «Ночлежка» проводит новогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка»: собирает и передает нуждающимся еду, одежду и вещи, необходимые для выживания в холодное время года. Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно выбрать, что и в каком количестве купить и передать.
Все собранные вещи до 22 декабря волонтеры разложат и упакуют в подарочные наборы, а в последних числах декабря раздадут в проектах «Ночлежки»: на Ночном автобусе и в Пунктах обогрева, в Ночном приюте и Пункте выдачи, в Доме на полдороги, Реабилитационном приюте и в Приюте для пожилых.
Что именно собирают:
- 750 кусков мыла: любого, включая хозяйственное
- 750 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук
- 750 зубных щеток
- 750 зубных паст
- 300 упаковок гигиенических прокладок
- 750 тюбиков детского крема
- 750 одноразовых станков для бритья
- 750 кусачек для ногтей (то есть книпсеры, мужские)
- 750 дезодорантов (шариковых или твердых)
- 750 расчесок массажных
- 450 пар носков размера 39-43
- 300 пар носков женских 36-41
- 750 пар теплых стелек
- 750 вязаных перчаток/варежек
- 750 шапок
- 750 шарфов
- 75 коробок сахара рафинада
- 75 упаковок черного чая по 100 пакетиков
- конфеты: шоколадные и карамель, без ограничений
- 750 пачек печенья типа «Юбилейного»
- 750 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке
- 750 банок тушенки (лучше с ключом)
- 750 банок рыбных консервов (лучше с ключом)
- 750 больших плотных пакетов-маек
- 750 фонариков (налобных и ручных) и батарейки
- 750 термосов
- 750 швейных наборов (нитки иголки)
- 750 наушников
- 750 ручек\блокнотов
Куда приносить подарки:
Команда «Ночлежки» просит обратить внимание, что в Петербурге не собирают подарки напрямую в Ночлежке — в Приюте полным ходом идет ремонт. По всем адресам ниже можно отправить курьера: продавцы и библиотекари примут доставку в часы своей работы.
- «Спасибо», Чкаловский пр., 5, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», ул. Звенигородская, 6, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», ул. Гороховая, 23, ежедневно 11:00-21:00
- «Спасибо», Лиговский пр., 87, 11:00-21:00
- «Спасибо», Московский пр-кт, 57, 11:00-21:00
- «Спасибо», Кровенский пер., 23
- Открытая гостиная, Литейный пр., 17-19, пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00
- Библиотека им. Льва Толстого, 6-я линия Васильевского острова, 17, вт-пт 09:00-20:00, сб-вс 11:00-19:00
- Дом Книги, Невский проспект, 28, 09:00-23:00
