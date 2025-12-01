Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Ночлежка» запускает традиционную ежегодную акцию «Мандаринка и тушенка» по сбору новогодних подарков для бездомных людей

С 1 и до 21 декабря включительно команда благотворительного проекта собирает подарки для бездомных людей в Москве и Петербурге. В последние дни декабря волонтеры упакуют и вручат подарки бездомным людям в обеих столицах.

Shutterstock.com

Каждый год в декабре «Ночлежка» проводит новогоднюю акцию «Мандаринка и тушенка»: собирает и передает нуждающимся еду, одежду и вещи, необходимые для выживания в холодное время года. Команда благотворительного фонда, который занимается помощью бездомным людям, предлагает самостоятельно выбрать, что и в каком количестве купить и передать.

Все собранные вещи до 22 декабря волонтеры разложат и упакуют в подарочные наборы, а в последних числах декабря раздадут в проектах «Ночлежки»: на Ночном автобусе и в Пунктах обогрева, в Ночном приюте и Пункте выдачи, в Доме на полдороги, Реабилитационном приюте и в Приюте для пожилых.

Что именно собирают:

  • 750 кусков мыла: любого, включая хозяйственное
  • 750 упаковок влажных салфеток по 20-25 штук
  • 750 зубных щеток
  • 750 зубных паст
  • 300 упаковок гигиенических прокладок
  • 750 тюбиков детского крема
  • 750 одноразовых станков для бритья
  • 750 кусачек для ногтей (то есть книпсеры, мужские)
  • 750 дезодорантов (шариковых или твердых)
  • 750 расчесок массажных
  • 450 пар носков размера 39-43
  • 300 пар носков женских 36-41
  • 750 пар теплых стелек
  • 750 вязаных перчаток/варежек
  • 750 шапок
  • 750 шарфов
  • 75 коробок сахара рафинада
  • 75 упаковок черного чая по 100 пакетиков
  • конфеты: шоколадные и карамель, без ограничений
  • 750 пачек печенья типа «Юбилейного»
  • 750 упаковок пюре и лапши быстрого приготовления в твердой упаковке
  • 750 банок тушенки (лучше с ключом)
  • 750 банок рыбных консервов (лучше с ключом)
  • 750 больших плотных пакетов-маек
  • 750 фонариков (налобных и ручных) и батарейки
  • 750 термосов
  • 750 швейных наборов (нитки иголки)
  • 750 наушников
  • 750 ручек\блокнотов

Куда приносить подарки:

Команда «Ночлежки» просит обратить внимание, что в Петербурге не собирают подарки напрямую в Ночлежке — в Приюте полным ходом идет ремонт. По всем адресам ниже можно отправить курьера: продавцы и библиотекари примут доставку в часы своей работы.

  • «Спасибо», Чкаловский пр., 5, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», ул. Звенигородская, 6, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», ул. Гороховая, 23, ежедневно 11:00-21:00
  • «Спасибо», Лиговский пр., 87, 11:00-21:00
  • «Спасибо», Московский пр-кт, 57, 11:00-21:00
  • «Спасибо», Кровенский пер., 23
  • Открытая гостиная, Литейный пр., 17-19, пн-пт 09:00-20:00, сб 10:00-18:00
  • Библиотека им. Льва Толстого, 6-я линия Васильевского острова, 17, вт-пт 09:00-20:00, сб-вс 11:00-19:00
  • Дом Книги, Невский проспект, 28, 09:00-23:00
