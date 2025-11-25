Проект «Любовные письма» запустил краудфандинг для спасения приложения

Приложение «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского нуждается в обновлении, чтобы оно могло остаться в магазинах для смартфонов. Без обновления оно будет удалено из App Store и Google Play.

Это первый краудфандинговый сбор за всю историю проекта, основанного в 2021 году. Разработчики поясняют, что средства необходимы для адаптации приложения к новым техническим требованиям платформ и сохранения доступа пользователей к архиву писем.

«Это бесплатный для пользователей проект, наше признание в любви к Петербургу. Но для того, чтобы приложения стабильно работали, их нужно постоянно обновлять. У нас нет на это бюджета, и мы очень нуждаемся в вашей поддержке», — пишут на сайте.

С 2021 года «Любовные письма» реализуется и работает на средства от грантов и меценатов, «которые давно полностью израсходованы». Приложение планируют пересобрать на Flutter. На эту работу ориентировочно потребуется около 180 часов команды разработчиков и около 500 тысяч рублей.

«Мы придумали проект в 2019 году и два года работали над его воплощением: нашли финансирование из разных источников, собрали команду искусствоведов, которые искали любовные письма в архивах и библиотеках, пригласили замечательных артистов, чтобы они озвучили эти письма. Так появилось бесплатное приложение, с которым можно гулять по Петербургу и слушать письма любви», — отмечено на краудфандинговой странице Planeta.ru.

Проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского запустился в Петербурге осенью 2021 года. Это бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в голове и в любое время. В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них были отобраны командой проекта и озвучены известными людьми уже нашего времени — Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской, Варварой Шмыковой, Евгением Водолазкиным, Верой Полозковой, Дмитрием Озерковым и многими другими.