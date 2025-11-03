В России удвоилось число отраслей с зарплатами выше 150 тысяч рублей

За год количество сфер экономики, где средний заработок превышает 150 тысяч рублей, выросло вдвое. Лидируют газодобытчики и IT-специалисты, а средняя зарплата по стране в августе достигла почти 93 тысяч рублей.
Средняя зарплата в России в августе составила 92,9 тысяч рублей — это на 10,7 тысяч больше, чем год назад. За год число отраслей, где заработок превышает 150 тысяч рублей, увеличилось с 12 до 24. Самые высокие доходы зафиксированы у работников газодобывающей промышленности — в среднем 327,6 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС.
На втором месте специалисты в сфере разработки программного обеспечения с зарплатой 216,7 тыс. рублей. Почти аналогичный уровень — у производителей пестицидов и агрохимических продуктов (215,8 тысяч).
Более 200 тысяч рублей ежемесячно получают также сотрудники, занятые в создании программных решений и в авиаперевозках.
Средние доходы от 180 до 200 тысяч рублей отмечены в морских грузоперевозках, финансовом и страховом секторах, рыболовстве, трубопроводном транспорте и нефтедобыче.
В производстве табачных изделий, добыче цветных металлов, спутниковой связи и консалтинге зарплаты составляют 160–180 тысяч рублей, а в производстве нефтепродуктов, сервисных компаниях ТЭК и оптовой торговле коммуникационным оборудованием — 150–160 тысяч рублей.
Все данные приведены до вычета налогов и включают премии и доходы сотрудников всех уровней.
Ранее мы рассказывали, что в трех отраслях средний заработок превысил 200 тысяч рублей.
Комментарии (0)