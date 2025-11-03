В России удвоилось число отраслей с зарплатами выше 150 тысяч рублей

Средняя зарплата в России в августе составила 92,9 тысяч рублей — это на 10,7 тысяч больше, чем год назад. За год число отраслей, где заработок превышает 150 тысяч рублей, увеличилось с 12 до 24. Самые высокие доходы зафиксированы у работников газодобывающей промышленности — в среднем 327,6 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЕМИСС.

На втором месте специалисты в сфере разработки программного обеспечения с зарплатой 216,7 тыс. рублей. Почти аналогичный уровень — у производителей пестицидов и агрохимических продуктов (215,8 тысяч).

Более 200 тысяч рублей ежемесячно получают также сотрудники, занятые в создании программных решений и в авиаперевозках.

Средние доходы от 180 до 200 тысяч рублей отмечены в морских грузоперевозках, финансовом и страховом секторах, рыболовстве, трубопроводном транспорте и нефтедобыче.

В производстве табачных изделий, добыче цветных металлов, спутниковой связи и консалтинге зарплаты составляют 160–180 тысяч рублей, а в производстве нефтепродуктов, сервисных компаниях ТЭК и оптовой торговле коммуникационным оборудованием — 150–160 тысяч рублей.

Все данные приведены до вычета налогов и включают премии и доходы сотрудников всех уровней.

Ранее мы рассказывали, что в трех отраслях средний заработок превысил 200 тысяч рублей.