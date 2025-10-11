Росстат: в трех отраслях средний заработок превысил 200 тысяч рублей

В России средняя ежемесячная зарплата в трёх отраслях экономики превысила 200 тысяч рублей. Наибольший рост доходов зафиксирован у работников финансового и страхового сектора, табачной промышленности и нефтегазовой отрасли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В июле средний доход финансистов и страховщиков составил 221,9 тысячи рублей, сотрудников табачного производства — 206,3 тысячи рублей, а работников добычи нефти и газа — 200,3 тысячи рублей.

В июле специалисты в сферах информации и связи, добычи металлических руд, научных исследований и разработок, а также рыболовства и рыбоводства зарабатывали более 150 тысяч рублей. Более 100 тысяч рублей получали работники фармацевтического производства, металлургии, автомобилестроения и других отраслей.

В первой половине 2025 года самые высокие зарплаты в России наблюдались в строительстве и недвижимости, логистике и транспорте, производстве и сельском хозяйстве — их доходы составляли от 89 до 97 тысяч рублей в месяц.