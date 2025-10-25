«Калифорния» Ива Кляйна продана за рекордные 18,4 млн евро

Парижский аукционный дом Christie's продал четырехметровую картину Ива Кляйна за 18,4 млн евро (около 1,7 млрд рублей), установив рекордную цену для работ французского художника-новатора на торгах.

«Калифорния» (IKB 71) — крупнейшее произведение Кляйна, выполненное в его фирменном пигменте International Klein Blue (IKB), и одна из немногих его картин с собственным названием. Название дано в честь американского штата, где художник показал работу вскоре после ее создания в 1961 году. Несмотря на проживание в Париже, Кляйн посетил США лишь однажды — чтобы встретиться с Вирджинией Дван, владелицей легендарной галереи в Лос-Анджелесе.

Christie's совместно с Фондом Ива Кляйна уточнили, что по пути из Парижа в Калифорнию картина останавливалась в Нью-Йорке, где ее представили на выставке у арт-дилера Лео Кастелли.

Ив Кляйн скончался в 1962 году в возрасте 34 лет. Долгое время «Калифорния» находилась в коллекции швейцарского коллекционера Джорджа Марси, а в 2005 году ее приобрела нью-йоркская галерея Pace. С 2005 по 2008 год картина находилась в долгосрочной аренде у «Метрополитен-музея», где ее показывали публике в последний раз.

Полотно стало главным лотом аукциона авангардного искусства Christie's в Париже. Эстимейт составлял 16–25 млн евро. По информации ARTnews, работа продавалась из коллекции бывшего председателя правления United Technologies Джорджа Дэвида, чья компания поддерживала выставки «Метрополитен-музея», включая экспозиции Ван Гога и Джаспера Джонса.