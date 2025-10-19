Когнитивные функции достигают максимума в 55–60 лет — исследование

Ученые проанализировали девять факторов, связанных с жизненными успехами: когнитивные способности, личностные черты, эмоциональный интеллект, финансовую грамотность, умение формулировать моральные суждения, устойчивость к эффекту невозвратных затрат (sunk cost bias), когнитивную гибкость, когнитивную эмпатию и потребность в познании. На основе этих данных были разработаны две модели, и обе показали, что совокупный пик функциональных возможностей человека приходится на возраст 55–60 лет. Результаты работы опубликованы в журнале Intelligence.

Подвижный интеллект, то есть способность логически рассуждать, анализировать и решать новые задачи без опоры на прошлый опыт, достигает максимума примерно в 20 лет. Однако другие показатели — кристаллизованный интеллект, эмоциональный интеллект, моральные суждения и др. — продолжают расти с возрастом. Так, наибольшие уровни эмоциональной устойчивости, рациональности и моральной оценки наблюдаются в 70–80 лет.

По словам соавтора исследования, доктора наук Жиля Жиньяка из Университета Западной Австралии, именно сочетание накопленных знаний, здравого суждения и жизненного опыта смещает пик общей функциональности к концу пятого десятка жизни. Он отметил, что хотя молодость дает определенные преимущества, зрелость обеспечивает более широкий и эффективный набор инструментов для решения сложных задач и принятия ответственных решений.