Петербург вошел в число лидеров среди направлений для одиноких туристов на Новый год

Москва и Петербург стали лидерами по популярности среди одиноких туристов в России на предстоящий Новый год, сообщает OneTwoTrip.

За год спрос на отели в Москве снизился на 17%, тогда как в Петербурге наблюдался рост на 72%. На третьем месте по популярности оказалась Казань с долей 8,5%. Среди одиноких туристов также востребованы Калининград и Сочи — 7,3% и 7,1% бронирований соответственно, по данным ТАСС.

Средняя продолжительность бронирования отелей в России в этом году составила 4,5 дня, тогда как в 2024 году она была 7,7 дня. Средние расходы на проживание выросли на 1,5 тысяч рублей и достигли 8,7 тысяч рублей в сутки.

Среди одиноких туристов вырос интерес к путешествиям по России: доля внутренних поездок за год увеличилась на 5% и достигла 39%. Тем не менее большинство — 61% — предпочитают отдых за границей. Среди зарубежных направлений для соло-путешествий лидирует Париж с долей 6,3% россиян, что на 15% меньше, чем в прошлый Новый год. Далее следуют Рим (5,5%), Будапешт (4,7%), Патонг (3,1%) и Милан (3,6%).

С точки зрения вылетов из Петербурга, самым популярным иностранным направлением стал Египет: спрос на туры в эту страну вырос в 2,6 раза по сравнению с прошлым годом. Минимальная стоимость недельного тура на двоих с 25 по 31 декабря в четырехзвёздочном отеле начинается от 126,6 тысяч рублей, в пятизвездочном — от 137,2 тысяч рублей, сообщает издание «Деловой Петербург».

В Петербурге ночь в отеле во время новогодних каникул стоит в среднем 6–10 тысяч рублей. Город также входит в число лидеров по числу ранних бронирований на Новый год. Средняя арендная ставка за сутки на праздники составляет 5 815 рублей, что на 11% выше уровня прошлого года.

Ранее мы рассказывали, что Росстат определил наиболее популярные регионы среди туристов.