Общество

Росстат определил наиболее популярные регионы среди туристов

За первые восемь месяцев 2025 года туристический поток в регионах России составил 61,5 миллионов человек.

FOTOGRIN / Shutterstock.com

Наибольшей популярностью у путешественников пользовались направления Центрального и Южного федеральных округов, а наименьшим спросом — Северный Кавказ.

В Центральном федеральном округе побывали 18,7 миллионов туристов. Москва стала самым посещаемым городом страны с 8,2 миллионов гостей. Также востребованными регионами округа оказались Московская, Тверская и Ярославская области, где совокупно останавливались около 45 миллионов человек, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

На втором месте по туристической активности оказался Южный федеральный округ с 11 млн посетителей. Здесь функционирует почти 9 тысяч гостиниц и санаториев. В прошлом году лидерами региона были Краснодарский край, Ростовская область и Крым. Северо-Западный округ занял третью позицию — 8,8 миллионов туристов, при этом основными направлениями остаются Санкт-Петербург, Ленинградская и Новгородская области.

Наименьший поток туристов наблюдался на Северном Кавказе — 2,2 миллионов человек, где насчитывается всего 1509 мест размещения. Несмотря на рост этого показателя на 8,4%, округ остаётся последним, уступая Дальнему Востоку, который посетили 3,1 миллионов туристов. В Приволжском федеральном округе побывали 8,4 миллионов человек, в Сибирском — 5,4.

По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, средний чек поездки увеличивается, и он ожидает сохранения этой тенденции в будущем.

