Павел Дуров опубликовал манифест с призывом «спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами»

Павел Дуров

Основатель Telegram и ВКонтакте, пост в канале Pavel Durov:

Мне исполняется 41 год, но я не хочу праздновать.

Нашему поколению осталось мало времени, чтобы спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами.

То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля.

Страны, которые раньше были свободными, вводят дистопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС).

Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в Интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи за их твиты. Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность.

Темный, дистопический мир приближается быстро — пока мы спим. Наше поколение рискует остаться в истории последним, кто имел свободы — и позволил их отнять.

Нам внушили ложь.

Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — разрушить всё, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова.

Предав наследие наших предков, мы выбрали путь к самоуничтожению — моральному, интеллектуальному, экономическому и в конечном итоге биологическому.

Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время.