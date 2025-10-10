Павел Дуров опубликовал манифест с призывом «спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами»

Дурову — 41! Но он не собирается сегодня праздновать: «У меня заканчивается время, у нас заканчивается время». Так основатель Telegram и ВКонтакте завершил свой пост, который мог быть посвящен итогам его юбилейного года, но стал призывом «спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами».
Основатель Telegram и ВКонтакте, пост в канале Pavel Durov:
Мне исполняется 41 год, но я не хочу праздновать.
Нашему поколению осталось мало времени, чтобы спасти свободный Интернет, созданный для нас нашими отцами.
То, что когда-то было обещанием свободного обмена информацией, превращается в главный инструмент контроля.
Страны, которые раньше были свободными, вводят дистопические меры, такие как цифровые удостоверения личности (Великобритания), онлайн-проверка возраста (Австралия) и массовое сканирование личных сообщений (ЕС).
Германия преследует всех, кто осмеливается критиковать чиновников в Интернете. Великобритания сажает в тюрьму тысячи за их твиты. Франция ведет уголовные расследования против технологических лидеров, защищающих свободу и приватность.
Темный, дистопический мир приближается быстро — пока мы спим. Наше поколение рискует остаться в истории последним, кто имел свободы — и позволил их отнять.
Нам внушили ложь.
Нас заставили поверить, что величайшая борьба нашего поколения — разрушить всё, что оставили нам предки: традиции, приватность, суверенитет, свободный рынок и свободу слова.
Предав наследие наших предков, мы выбрали путь к самоуничтожению — моральному, интеллектуальному, экономическому и в конечном итоге биологическому.
Так что нет, я не собираюсь сегодня праздновать. У меня заканчивается время. У нас заканчивается время.
